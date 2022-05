Vista do Vale Encantado - foto de divulgação/Douglas Dobby

Publicado 24/05/2022 23:43

O nome é emblemático: Vale Encantado. Realmente provoca um encantamento pela forma como os próprios moradores conseguiram mudar seus destinos. Mas não foi fácil. Nem de uma hora para a outra. O engajamento é histórico. Está completando 3 décadas. Vem desde a Rio 92. Boa parte do esgoto, agora tratado através de biosistema próprio, era jogado no córrego que corta a região. Isso causava mau cheiro, incidência de ratos e baratas, além da contaminação das nascentes da região. Hoje figura como a região exemplo: a que devolve o esgoto mais limpo ao ambiente.



Um tapa no preconceito

A situação do Vale contraria o senso comum que tende a associar esse tipo de comunidade a uma série de problemas, entre eles a violência, miséria e a falta de saneamento. Eles criaram uma economia circular própria e fazem o tratamento completo do seu esgoto, mantendo limpa a floresta em torno limpa e protegendo a saúde dos moradores.

“A gente espera que com todos esses trabalhos sendo desenvolvidos, [os governantes] possam ter outro olhar e não pragmatizar a comunidade como degradadora ambiental. Ao contrário: se pegar fotos de 1985, 1990 e 2005, você vai ver a evolução da floresta.” — rebate o presidente da Associação de Moradores, Otávio Alves Barros



Exemplo para o mundo de Comunidade Sustentável

E as conquistas socioambientais não param por aí. Utilizam outras tecnologias verdes. Estão instalando as primeiras placas solares. E dentro da dinâmica da Economia Circular Criativa desenvolvem ações de ecoturismo e gastronômicas, inclusive na modalidade vegetariana. Utilizam alimentos orgânicos das hortas caseiras e da própria floresta. Outra avanço é a utilização de um biodigestor para processar restos de comidas, transformados no próprio gás utilizado para cozinhar.



Vale Encantado

É uma pequena comunidade centenária no Alto da Boa Vista, bairro que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. Foi fundada no século XIX por trabalhadores nas plantações de café, antes da região ser reflorestada se tornando a Floresta da Tijuca, uma das maiores do mundo. Hoje, de acordo com o último censo realizado pela própria Associação de Moradores, são cerca de 100 pessoas formando 40 famílias que moram nas 27 casas da região.

Em boa parte desses 150 anos o Vale Encantado ficou isolado dentro da floresta do restante da Cidade. Por sua vez, seus moradores foram impedidos de continuarem a se manter através da extração de recursos naturais do entorno, inclusive a mineração, proibida junto com outras medidas surgidas na esteira da Rio 92. Só que essas proibições, ao invés de desestimular, acabou unindo os moradores em busca de alternativas sustentáveis.



Dia do Meio Ambiente

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente (04/06) será realizada uma cerimônia comemorativa para os recentes avanços socioambientais com convidados e várias atividades. Parte desse progresso foi desenhado através de parcerias estabelecidas no ano passado com a Rede Favela Sustentável (RFS), as Comunidades Catalisadoras (ComCat), o Instituto Ambiente em Movimento e a ONG Alemã Viva Con Agua.