designer Anna Pércia Bastos - foto de divulgação

Publicado 28/05/2022 17:45 | Atualizado 28/05/2022 18:44

Obras: além de caras costumam gerar dor de cabeça devido a escassez de profissionais qualificados, o estresse com o cumprimento dos prazos e ainda gera trabalho e despesa extras no seu final: o entulho. No entanto, a cada dia vem ganhando mais força o conceito da sustentabilidade neste segmento. A utilização racional de matéria prima, a reciclagem e a reutilização podem fazer a diferença e estar ao alcance de todos. A escolha desses materiais tiram eles do lixo para ganharem uma nova vida útil.



Por sua vez, a busca por moradias em ambientes saudáveis é outra vertente em voga. Isso vai da construção dos imóveis ao designer e materiais usados nos móveis e decoração. Além de conforto, precisam oferecer bem estar e impactar de forma mínima o planeta. Esse é o grande desafio da arquitetura, engenharia e decoração sustentáveis. Não a toa, dois eventos acontecem, quase que simultaneamente, no Rio de Janeiro e São Paulo tendo como base a reutilização de lixo e entulhos.

O que muitos defendem é que os projetos sejam pensados pela ótica sustentável desde a sua idealização resultando numa realização e finalização mais racionais, conforme orienta o professor de desenho do curso de Engenharia Civil da Universidade Estácio de Sá, Silvio Duarte

"A forma de idealizar já direciona todo o rumo sustentável do projeto. Um bom planejamento gera uso racional da mão de obra, menos lixo, elimina desperdícios, racionaliza a utilização de matéria-prima e água, além de gerar menos entulhos".



Madeira de Reconstrução

A madeira, importante matéria-prima para construção, reformas, decoração e criação de móveis vem tendo seu uso repensado. A busca por uma atuação mais sustentável envolve uma aplicação mais racional, a reutilização e conscientização da necessidade de material certificado. Hoje 40% da madeira nativa brasileira é extraída ilegalmente. O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola promove constantemente discussões em relação a este material.



Vergalhões e ferros enferrujados

A reutilização desses materiais podem diminuir o impacto deles descartados no ambiente.

"O Brasil é o terceiro maior produtor de ferro do mundo. O ferro é um material que pode ser ressignificado em toda a sua vida, imprimindo a passagem do tempo. Trabalho com ele sempre enferrujado, num processo natural, transformando o que poderia ser lixo em soluções de espaço ou objetos de decoração", justifica a designer Anna Pércia Bastos, especialista casas saudáveis.



Lixo vira arte

Esta é a temática da exposição "Reutilizar para Criar Arte Sustentando o Planeta" reunindo artistas plásticos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. Eles utilizam materiais retirados das obras, transformando o que seria descarte, em mobiliário e peças sustentáveis.

"O descarte consciente não é uma coisa muito simples aqui no Brasil. Temos uma obrigação em dar um destino aos materiais que são gerados na obra. Entulho, ferro, vasilhames de tintas, verniz e tantos outros. Uso técnicas para gerar menos resíduos numa obra. E assim, vou dando minha contribuição ao mundo", afirma a designer Anna Pércia.

A Mostra será aberta no dia 06/06 no Espaço BB, no Shopping Cassino Atlântico, no Posto Seis, em Copacabana. A curadoria é de Marcia Marschhausen. Os artistas plásticos combinam sustentabilidade, saudabilidade, design e arte. Entre as peças expostas: painéis de tela com vergalhão de reuso, vitrine de espelhos e peças com textura de casca de mexilhão retirados da Baia de Guanabara.





Bienal do Lixo

Em São Paulo estão reunidas obras de arte produzidas com material de descarte. A mostra envolve, além da exposição: exibições de filmes com essa temática e debates. Entre os temas dos "Painéis de Diálogos": logística reversa, economia circular, consumo consciente, educação ambiental, energias renováveis, gestão de resíduos entre outros assuntos que possam colaborar com os rumos da política ambiental no país. Conta com participações de artistas, agentes culturais, autoridades, jornalistas, cientistas, empresas, profissionais da área e ambientalistas.



Fórum Internacional de Resíduos Sólidos

Dentro da programação da Bienal do Lixo, acontece a 13ª edição do FIRS - Fórum Internacional de Resíduos Sólidos entre 01 a 03 de Junho. Pela primeira vez realizado no Brasil abrange discussões baseadas em estudos acadêmicos, políticas governamentais e empresariais.



Antigo Lixão Clandestino

O Parque Villa-Lobos foi escolhido para sediar a Bienal do Lixo e o FIRS por ser considerado um emblemático exemplo de transformação e recuperação da paisagem urbana. A área de 732 mil m2 era ocupada por um lixão clandestino onde viviam de forma precária e tiravam seus sustentos, 80 famílias.

O projeto de recuperação ambiental resultou na remoção de 500 mil m³ e movimentação de 2 milhões de m³ de entulho e terra para nivelamento do terreno.