Batata Frita de Marechal Hermes - reprodução Mídias Sociais

Batata Frita de Marechal Hermesreprodução Mídias Sociais

Publicado 28/05/2022 21:20 | Atualizado 28/05/2022 21:21

Apontada pelos médicos e nutricionistas como vilãs devido a sua fritura e suas altas calorias, mas irresistível para a maioria, a Batata Frita é tão amada que ganhou uma data para chamar de sua: 30/05

Batata Frita natural em alta

Devido ao aumento da conscientização e a busca por uma alimentação mais saudável, não faltam na internet receitas alternativas, assim como restaurantes mais naturalistas tentando atrair o público com preparos mais leves. A maioria, substituindo o óleo por outras formas de preparo. As principais são assadas em fornos, micro-ondas ou em panelas do tipo airfryer. Tanto, que os fabricantes e vendedores desses eletrodomésticos utilizam justamente a batata frita como garota-propaganda na maioria das campanhas publicitárias e fotografias de divulgação.

No entanto, muitos preferem a receita raiz nas várias maneiras de consumir: Sozinha, como tira-gosto, acompanhada com bife, com peixe, com frango, com ovo, com hambúrguer e de várias outras formas. Os mais liberais também permitem misturas com molhos, queijos e condimentos.



Batata de Marechal: a estrela

Os fãs tradicionais ainda não pararam de comemorar o título de Patrimônio Cultural Material do Rio de Janeiro, para a internacional Batata de Marechal Hermes. É comercializada há três décadas por Ademar Barros Moreira em uma barraquinha próximo à estação de trem. São fritas até 25 toneladas por mês. O recorde histórico ocorreu durante a Olimpíada no Rio de Janeiro, em 2016, quando vendeu 1,4 toneladas em apenas um dia de competição.

A fama veio pela fartura. As porções são tão grandes que vem servida em quentinhas, baldes e até sacos plásticos. O tamanho família chega a três quilos! O sucesso ultrapassou fronteiras. Não são raras as visitas de turistas estrangeiros e brasileiros ao bairro da Zona Norte só para provar.



Teste de DNA para descobrir o pai da Batata Frita

O petisco entrou no território nacional pelas mãos dos colonos espanhóis. Mas a sua paternidade mundial é disputada pela Bélgica e a França. Já rendeu até ações judiciais. E quem criou essa confusão, digna de teste de DNA no Programa do Ratinho, foram os Estados Unidos. É que os americanos batizaram a iguaria em seu território de “french-fried”.

Enquanto não fica pronto esse teste de paternidade, ninguém tira dos Belgas outra marca ligada à iguaria: o de maior consumidor. Segundo pesquisa feita pelo país, 52% da população da Bélgica come batata todos os dias da semana. Assim como em Marechal Hermes, é vendida até em barraquinhas, tipo de camelôs, espalhadas pelas ruas. São servidas em cones de papel. Esse país europeu possui até um museu inteiramente dedicado a elas.



Ações na internet e nas ruas para marcar a data

Várias empresas, marcas e perfis comerciais em Mídias Sociais preparam campanhas de marketing para associar suas imagens ao dia da iguaria. As lojas do McDonald's vão dar batata de graça para quem tiver baixado o aplicativo da rede de lanchonetes pela primeira vez e finalizar o cadastro completo. Já a Bem Brasil Alimentos, líder nacional em venda na forma congelada, vai franquear degustação em seis capitais brasileiras, entre elas, o Rio de Janeiro. A empresa vai servir 18 mil porções nestas ações nas ruas. Para isso, destinou 2,5 toneladas de batata fatiada.



Batatinha frita, 1,2...3

Uma brincadeira de rua que perpassa por gerações tem o nome inspirado neste prato. Uma pessoa de costas faz a contagem e quando vira, pune quem não “virar estátua”. Esse jogo foi muito comum entre as décadas de 60 e 90 e agora, redescoberto por aqui, graças a popularidade de uma série da Netflix.



Round 6

Um dos maiores fenômenos mundiais do streaming, a série “Round 6” está aqui no Brasil associada diretamente a folclórica brincadeira. Produzida na Coreia do Sul, tinha como dinâmica a eliminação com a morte dos participantes de uma gincana. Representada por uma boneca que matava quem se mexesse após ser disparado um sinal.



No entanto, seguindo o original em coreano ficava impossível traduzir e dar sentido ao sloganm, que ao pé da letra significa: “a rosa-de-Saron-floresceu". Por isso, os dubladores da série no Brasil substituíram as falas pelo comando inspirado na jogo infantil: “Batatinha frita 1,2,3” fazendo com que os expectadores brasileiros assimilassem o enredo com mais facilidade.



Essa apropriação pela série estrangeira gerou, aqui no Brasil, uma enxurrada de memes, vídeos do TikTok e trouxe a tona a brincadeira tradicional. A mesma expectativa, se espera em movimentação na rede por conta da aproximação do “Dia da Batata Frita”, gerando milhares de engajamentos, comentários, curtidas, compartilhamentos... E aí, já postou sua selfie com a frita?