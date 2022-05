Orquestra Jovem de Niterói - Fotos de divulgação

Orquestra Jovem de NiteróiFotos de divulgação

Publicado 30/05/2022 23:55 | Atualizado 31/05/2022 00:13

A arte pode mudar destinos. Esse é o lema do projeto Música Erudita Sem Fronteiras da Orquestra Jovem de Niterói. O grupo leva cidadania através da cultura apresentando concertos didáticos para estudantes de escolas públicas de 5 municípios do Grande Rio: Capital (Zona Oeste), São Gonçalo, Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu. Como complemento educacional, os professores recebem sugestões de atividades para realizarem com seus alunos.



Buscando desmistificar a crença de que a "música clássica é chata", o grupo conquista a garotada através de melodias já conhecidas por eles. Usam no repertório canções incluídas em trilhas sonoras de desenhos animados. Além dos clássicos da Disney, os estudantes entram em contato também com as obras do internacional Mozart e dos brasileiros: Villa Lobos, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth.





A música em mão dupla: ganha quem toca e quem ouve



Além de contribuir para a formação de novas plateias através dos alunos, a turnê também implementa a formação dos próprios músicos da orquestra, que complementam seus o programas pedagógicos. Composta por 50 jovens, entre 15 e 23 anos, de escolas municipais, a OJN foi criada em 2007 dentro de um programa com aprendizes.



"Com esse projeto, queremos inspirar outros jovens a seguirem seus sonhos, além de motivar nossos alunos, tornando-os protagonistas e exemplos de sucesso para as próximas gerações", explica Luiza Carino, diretora da Muriqui Cultural que promove o evento em parceria com a Prefeitura de Niterói e Instituto Memória Musical Brasileira.

A OJN Iniciou vários jovens que seguiram carreira profissional e já foi tema de um filme disponível no Youtube