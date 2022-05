Alunos brasileiros destacam-se com filmes nos EUA - divulgação Full Sail University

Publicado 31/05/2022 00:11

Brasil vence maratona de criatividade em filmes curtos, no modelo TikTok. O Rio de Janeiro recebeu menção honrosa através do filme produzido pelos alunos do Colégio Internacional Everest, assim como foram também agraciados estudantes de Santa Catarina, Brasília, Santos e Curitiba.



O grande vencedor usou como enredo a despoluição do Rio Tietê, em São Paulo, feito pelos estudantes da escola Pueri Domus, daquela cidade. Os jovens foram desafiados a produzirem um curta-metragem na média de 3 minutos, formato que para eles é muito familiar já que é o tamanho e linguagem que imperam nas mídias sociais.

Para concorrer, os conteúdos precisavam ter como temática questões ambientais contidas na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O evento promovido pela Full Sail University recebeu 240 obras. A competição envolveu participantes de 5 países.