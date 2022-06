Paraty celebra 2 anos como Patrimônio Mundial da Unesco - Divulgação

Paraty celebra 2 anos como Patrimônio Mundial da UnescoDivulgação

Publicado 01/06/2022 21:39 | Atualizado 01/06/2022 21:51

O Rio de Janeiro está com 19 Indicações Geográficas em análise. O estado possui quatro aprovadas: a Cachaça de Paraty e três tipos de rochas ornamentais no Noroeste Fluminense: Carijó, Madeira e Cinza.

Entre os pedidos, estão: Vieiras da Ilha Grande, Laranjas de Tanguá (Baixada Fluminense), Artesanato da Costa Verde, Doce Chuvisco do Norte Fluminense, o Tomate de Paty do Alferes, as cervejas da Região Serrana e o Artesanato de Itaboraí.



Só o café tem 3 regiões solicitações: Região Serrana, Médio Paraíba e Noroeste do estado do Rio de Janeiro. O grão da bebida preferida do brasileiro já é protegido por outro 12 territórios no Sudeste, Nordeste, Norte e Sul.

Novos IGs do Brasil: mel e erva-mate

Os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os que colecionam o maior número de registros, cada um com 15. Já entre os produtos, vem se destacando o vinho, com 8 Indicações Geográficas, com predominância da região Sul.

Em duas décadas o Brasil já recebeu 91 certificados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, depois da pinga, a primeira concedida. Esse ano foram dois novos. Em 1º de fevereiro, veio o reconhecimento do mel do Norte de Minas Gerais. Em 24 de maio, a erva-mate do Planalto Norte Catarinense.

Dois tipos de registros

A Indicação de Procedência (IP): é o reconhecimento de país, cidade ou região que se tornou notório pela extração ou fabricação de um produto ou prestação de um serviço. Já a Denominação de Origem (DO) é para o meio geográfico. No Rio de Janeiro, o Sebrae dá suporte técnico regional.

Desde 2018, com o especial "O Brasil que a Gente Produz", a Confederação Nacional da Indústria dá apoio técnico e cultural. A CNI apresenta ao público as histórias das pessoas que trabalham diariamente para valorizar o que é produzido de melhor no território brasileiro. Em duas temporadas, o documentário já explorou contos e fatos sobre vinho, queijo, café, cacau, erva-mate, farinha, erva-mate e, claro, a cachaça, esse verdadeiro patrimônio nacional.