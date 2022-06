Cristo Redentor ganha novo sistema de iluminação com maior definição e economia de energia - Divulgação

Publicado 02/06/2022 13:15

A proposta de estender o horário de visitação ao Cristo Redentor, não é nova. Mas agora, parece bem mais próxima de sair do papel. Batizada de “+CRISTO + TURISMO”, a campanha tem como base prorrogar o fechamento do monumento, atualmente 19h, para encerrar à meia-noite. E os reflexos positivos podem se estender para o restante do Parque Nacional que abriga a Floresta da Tijuca, onde no maciço, está o famoso monumento.

A extensão do tempo disponível para visitação vai aumentar o fluxo de turistas no monumento que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, atualmente recebendo uma média de 2 milhões de pessoas por ano.Para os visitantes representa a oportunidade de aproveitar, por outra perspectiva, não somente a estátua, mas também o Parque da Tijuca, o trajeto e a vista aérea da Cidade Maravilhosa. A Coluna conversou com o secretário estadual de Turismo do Rio de Janeiro, Sávio Neves, que é um histórico defensor dessa ideia.“Ampliar o horário de visitação do Cristo Redentor é fundamental para que turistas, cariocas e fluminenses tenham a possibilidade de assistir o pôr do sol e o acender das luzes da cidade”.E essa ampliação tem impacto positivo para alguns setores econômicos do município: hotéis, agências de turismo, bares, restaurantes e o comércio da redondeza, assim como possibilitar novas opções combinadas.“Eventualmente, pode ter um pequeno show de música, como Bossa Nova, Jazz, uma atividade cultural, enfim, ações que podem agregar. É um espaço nobre. É um desperdício fechar tão cedo” -A pesquisa realizada pela FGV na ocasião dos 90 anos da estátua, comprova que é a atração mais conhecida pelos turistas. E dos que já estiveram no monumento, 79% afirmaram que esse passeio já estava em seu roteiro antes da viagem e 72,8% colocaram o Cristo em primeiro lugar em seu ranking de lugares visitados.O movimento é organizado pelo Deputado Federal, Júlio Lopes e o presidente da Comissão de Turismo da OAB/ RJ, Hamilton Vasconcellos. A ideia é de que o horário estendido já esteja funcionando no próximo verão. A proposta está em fase de divulgação e conta uma petição online aberta para informar sobre o projeto e colher apoio da população através do link https://maiscristomaisturismo.com.br/