Praia do Forno indicada para Bandeira Azul - Foto de divulgação de Armação de Buzios

Publicado 05/06/2022 17:10 | Atualizado 05/06/2022 19:22

O estado do Rio de Janeiro ficou empatado na seleção para o Certificado Bandeira Azul. Duas novas praias fluminenses preencheram os requisitos do selo ecológico internacional: Itaúna – em Saquarema e do Forno – em Armação de Búzios. Ao mesmo tempo, as duas da Capital saem da lista: Reserva e Prainha. Por sua vez, mantiveram suas indicações: Peró - em Cabo Frio e Sossego - em Niterói.

A certificação também inclui marinas sustentáveis. No estado do Rio, a renovação da Costabella e a estreia do Iate Clube – ambos em Angra dos Reis.



Estreias Azuis



A Administração de Armação de Búzios comemorou a indicação da Praia do Forno como se fosse uma eliminatória da Copa do Mundo de Futebol. Segundo o secretário de Ambiente, Evanildo Nascimento, foi um esforço conjunto envolvendo vários órgãos municipais e muito “trabalho de casa” devido ao alto grau de dificuldade para a candidatura.

“Essa aprovação do selo ecológico coloca Búzios no patamar ambiental e turístico de primeiro mundo, no sentido de receber turistas, principalmente advindos da Europa e de outros lugares que gostam de visitar praias com Bandeira Azul”.



Saquarema também em festa com a estreia de Itaúna na lista de espaços marinhos sustentáveis.

“Ter a bandeira azul em nossa praia é ter a certeza de que o local possui uma gestão ambiental de excelência. Ser Bandeira Azul é ter reconhecimento nível internacional sobre a gestão correta de praias e marinas”, comemorou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.



Renovações



O entusiasmo não é diferente nos locais que foram indicados para serem reabilitados para a certificação, apesar da comunidade de Cabo Frio já estar até acostumada. É a quarta renovação da Praia do Peró! Já Niterói implantou uma série de melhorias para manter a do Sossego na listagem pelo segundo ano consecutivo, admite o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson



“Estamos muito orgulhosos com a classificação nacional da Praia do Sossego para receber a Bandeira Azul mais uma vez. Estar na lista, que também inclui praias de diversas regiões do Brasil é o reconhecimento de que fizemos a gestão sustentável deste paraíso e da nossa cidade no último ano. Vamos seguir investindo em melhorias de infraestrutura turística, acessibilidade e restauração ecológica para novamente sermos classificados pelo júri internacional e premiados com a Bandeira Azul no final deste ano”.



Entre as melhorias citadas: instalações de duchas, banheiro, lava-pés e áreas de descanso. O espaço contou com a bioconstrução de uma escada de pedra, para melhorar o acesso, além de um sistema de infraestrutura verde com um jardins de chuva para o manejo de águas pluviais.

Otimista, o subsecretário de Sustentabilidade de Niterói, Allan Cruz, acredita que a Sossego abriu o caminho para que outras praias de Niterói também venham a ser contempladas no futuro.

“Esse é um passo muito importante para alcançarmos mais uma vez nosso objetivo ao final do ano. A gestão da Praia do Sossego hoje é referência nacional em sustentabilidade. Essa classificação é um reconhecimento a esse trabalho”



O que é a Bandeira Azul?

Para receber a certificação é preciso atender uma série com 34 rigorosos critérios, entre eles: qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços, urbanismo, turismo sustentável e responsabilidade social. E todos os quesitos devem ser mantidos e comprovados documentalmente todos os anos, daí os descredenciamentos.



A intenção dos organizadores é incentivar e aumentar os graus de mobilização e conscientização, envolvendo ações conjuntas e coordenadas pelo poder público, moradores, frequentadores e a iniciativa privada. Para isso, são valorizadas constantes melhorias e adequações.

Etapa Nacional: triagem

Foi batido um recorde de aprovações pela Comissão Nacional. São 40 indicações brasileiras, sendo: 29 praias e 11 marinas. Esse índice representa uma elevação de 42% na comparação com a temporada 2021, quando 28 locais foram certificados. A análise no Brasil é coordenada pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR).



Etapa Internacional: certificação

Os indicados ainda não podem sair cantando vitória. Isso porque passaram apenas pelo crivo nacional, que faz a primeira triagem e indica para a Comissão Mundial. Esta sim, dá a palavra final e emite os certificados. Porém, historicamente o grupo estrangeiro costuma referendar as análises regionais.

O júri global se reúne em Setembro. No mês seguinte é divulgado o resultado fina. A cerimônia de entrega das certificações acontece em novembro, propositalmente coincidindo com o início da temporada de verão no hemisfério sul. Os espaços marinhos que ultrapassarem o último crivo já poderão hastear suas bandeiras azuis à partir de Dezembro, válida por uma temporada de 12 meses, até a próxima avaliação.

O Programa Bandeira Azul foi criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), que é uma instituição internacional com representações de diversos países.

* Segundo os organizadores da premiação, a administração municipal do Rio de Janeiro não enviou os documentos necessários para as devidas renovações. A Coluna entrou em contato com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio. Assim que obtermos os posicionamentos dessas entidades, incluímos no artigo.