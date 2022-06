Leblon e Ipanema têm o maior preço médio da cidade para aluguel ficando acima de R$ 4 mil por mês - Freepik

Publicado 08/06/2022 17:51

Mar ou Serra? Qual é mais romântico? Na verdade, os dois. Depende do perfil dos casais. Não a toa que as buscas em torno de viagens para o Dia dos Namorados apontam nesses dois caminhos. Independente das escolhas, essas opções mostram a conexão direta entre o amor e a natureza.



Pesquisa do Booking aponta que entre o Top 5 dos destinos brasileiros, dois estão no estado do Rio de Janeiro: Búzios, no litoral da Região dos Lagos e Visconde e Mauá – uma área serrana. O ranking ainda inclui: Campos de Jordão ( São Paulo), Gramado (Rio Grande do Sul) e Monte Verde (Minas Gerais).



Já a avaliação da Agência Brasileira de Agentes de Viagens, a Abav, elenca também a capital fluminense no nicho chamado de “Turismo Romântico”.

“O clima da cidade já é altamente convidativo. Fora que vários hotéis estão potencializando isso, criando uma série de recursos para tornar a experiência ainda mais aconchegante, se adaptando ao segmento do romantismo. Temos hoje no Rio vários estabelecimentos aderindo ou se adaptando para esta linha” - explica o presidente da Abav-Rio, Luiz Strauss.

A pesquisa do Booking apontou ainda que mais da metade, ou seja 57%, dos viajantes brasileiros querem fazer uma viagem com seu parceiro, ainda este ano. Movimento que já vem sendo percebido pela Abav.

“O Rio está vivendo um fenômeno muito interessante. Os hotéis 5 Estrelas já têm beirado os 100% de ocupação nos fins de semana. Atribuo essa retomada ao fim do isolamento, e ao alto custo para viagens ao exterior”, aponta Strauss.

Diante disso, a expectativa do setor é grande, principalmente porque este ano, o “Dia dos Namorados”, 12 de junho, cai em um fim de semana, mas precisamente no próximo domingo.



Rio: a cidade dos casamentos

A capital fluminense tem se destacado também no segmento “turismo de casamento”. A cidade maravilhosa acabou de ser anunciada como um dos dez melhores destinos mundiais para se consagrar matrimônio, garantindo a oitava posição, segundo levantamento da britânica Christopher Jewellery. De acordo com os organizadores, a elevação carioca na lista foi a incorporação de quesitos LGBTQIA+, que é um dos critérios de pontuação entre as cidades concorrentes. Pesou na pesquisa os dez anos de legalização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Também contribuíram: belezas naturais, bom preço das hospedagens, qualidade dos serviços e o clima.

“O Rio foi eleito o melhor destino para se casar. As pessoas escolhem não só para a lua de mel, mas para realizarem a sua festa de casamento na cidade. Os preços de hospedagem e dos serviços deste mercado de são altamente competitivos na cidade” - justifica Strauss.