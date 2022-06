Jornal britânico The Guardian reproduzem apelo de mulher de jornalista desaparecido - reprodução site do Jornal The Guardian

Publicado 07/06/2022 15:36 | Atualizado 07/06/2022 15:36

O desaparecimentos do repórter do Jornal britânico The Guardian, Dom Phillips junto com o indigenista Bruno Araújo Pereira, na Amazônia, não é nenhuma surpresa num país que possui um vasto currículo de assassinatos de ambientalistas, entre eles o de Chico Mendes e da freira norte-americana Dorothy Mae Stang. Estes não são casos isolados, mas foram crimes que ganharam grande repercussão internacional.

Brasil: Quarto do mundo em assassinatos de defensores ambientais

Os antecedentes não são nada bons. O último relatório do Global Witness aponta o Brasil como o quarto país em que mais se mata ativistas. Segundo a ONG internacional, foram 227 assassinatos em 2020. Esse casos dão uma média de 4 vítimas por semana! Os dados apontam que três quartos dessas mortes acontecem justamente na região da Amazônia, onde a dupla está sumida e onde deram fim a Chico Mendes e Dorothy Stang. Obvio que não é coincidência geográfica.

O atentado mais recente tinha sido de Paulo Paulino Guajajara. O líder indígena foi assassinado a tiros por madeireiros dentro da Reserva da tribo Arariboia, no estado do Maranhão



Saia justa para Bolsonaro na Cúpula das Américas



O jornalista e o indigenista tinham recebido ameaças de morte dias antes do desaparecimento. Na torcida para que não tenham tido o mesmo fim dos outros e que consigam ser resgatados, está o presidente Jair Bolsonaro. Ele terá que dar satisfações aos demais chefes de estado, inclusive Joe Biden, dos EUA, na Cúpula das Américas, programada para semana que vem em Los Angeles.

É notória a falta de interesse político não somente em apurar as execuções de defensores ambientais, mas em coibir os crimes contra a natureza. Não é só inércia, mas uma sensação de quase conivência.



The Guardian cobra por providências

O jornal britânico onde trabalha Dom Phillips não poupa críticas a situação do Brasil e cobra ações das autoridades. A publicação reproduz um apelo emocionado da mulher do profissional de imprensa, Alessandra Sampaio, pedindo que as autoridades encontrem o “amor da minha vida”.



O jornal inglês ainda divulga uma carta recebida pela redação do embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda. O diplomata garante ter entrado em contato com a Polícia Federal, Exército e Marinha, assegurando que não poupariam esforços na operação de busca e resgate.