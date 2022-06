escavação no sítio Teotonio, Porto Velho, Rondonia - foto de divulgação TV Brasil

Publicado 10/06/2022 17:47 | Atualizado 10/06/2022 17:47

O mês que reúne os dias do Meio Ambiente, do Oceano e da Educação Ambiental não pode passar em preto e branco na televisão, que deveria colorir com mais verde a sua programação.

Com exceção dos setores de jornalismo, as emissoras abertas pouco se mobilizaram com conteúdos específicos para este mês. Honrosamente o período temático só não passa despercebido nas telinhas por conta de alguns canais pagos e da estatal TV Brasil.

TV Brasil

Uma tímida inclusão foi a da estatal da EBC, que perdeu a oportunidade de servir de exemplo. Limitou-se a duas pálidas ações. Programou a última edição inédita da segunda temporada do programa “Ciência é Tudo”, exibido desde 2020, agora, disponível apenas on demand.

A outra atração é a exibição aos sábados, às 9h, da série documental "Arqueologias" em seis episódios. O conteúdo mostra o que já existia antes do país ser batizado e "descoberto" por portugueses no Século XV.

Disney+

O streaming do grupo Disney reservou como trunfo do mês, a estreia da quarta temporada de

“Opa Popa Dupa”, que apresenta um espetáculo de marionetes com um objetivo claro: educar e divertir sobre a Terra, o ar, os planetas, as selvas, os oceanos, as montanhas estações do ano, ciência, energia, flora e fauna. Com músicas, celebridades e muito humor para que os pequenos aprendam grandes valores, e os mais velhos sintam orgulho.

Natgeo

Já o canal pago reservou os “Sábados do Planeta” de junho para a temática, tendo como estrela dessa faixa a minissérie “Costa Rica: o Despertar da Natureza” que mostra como esse paradisíaco país da América Central conseguiu deter a destruição de suas florestas, e, em apenas trinta anos, tornar-se um santuário para mais de 5% da biodiversidade do mundo.

Mas não para por aí. Os “Megadomingos pelo Meio Ambiente” estreou com “Baleias: Arquitetas do Mar” e segue até o final do mês com: “Mudanças Climáticas: Ade na Linha de Frente” elencando efeitos, como: elevação do nível do mar, seca e incêndios florestais, com entrevistas com cientistas e empreendedores de tecnologia que fornecem soluções possíveis.

No dia 19, será apresentada “A Era da Natureza”, que explora a relação da humanidade com o ambiente e a vida selvagem, da mão de cientistas e conservacionistas de todo o mundo que examinam as maneiras pelas quais podemos restaurar nosso Planeta. Para quem perdeu as atrações, o canal promete uma grande maratona no último domingo do mês, exibindo os principais conteúdos ambientais exibidos.



Os podcasts do Canal também celebram o mês temático. O “Além dos Oceanos” já está disponível nas principais plataformas de áudio, assim como o terceiro episódio sobre Economia Circular com André Carvalhal, Cristal Muniz e Fe Cortez.