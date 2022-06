Itatiaia bate recorde de frio - foto de divulgação

Publicado 13/06/2022 21:51 | Atualizado 13/06/2022 21:53

O primeiro Nacional foi o de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Por isso, sua data de fundação acabou sendo a escolhida para também comemorar o dia geral dos parques no Brasil, englobando os de todas as esferas: federal, estaduais e municipais.

Independentemente da gestão, todos têm em comum a presença de paisagens deslumbrantes, biodiversidade rica e objetivo de promover o turismo e a conservação. Hoje o país possui 74 deles. Isso sem contar outras milhares de Unidades abertas à visitação, como: Refúgios de Vida Silvestre, Reserva Extrativista, Floresta, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Monumentos Naturais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável e até mesmo as Áreas de Proteção Ambiental



Itatiaia: o pioneiro



Foi criado em 14 de junho, há exatos 85 anos, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais por sugestão do de botânico Alberto Löfgren. O Decreto Nº 1.713, foi assinado por Getúlio Vargas. Fica numa área de 11.943 hectares da antiga Fazenda Nacional e que antes pertenceu ao Visconde de Mauá.



É caracterizado por montanhas e rochas peculiares, sendo o Pico das Agulhas Negras o seu ponto mais alto, com altitude de 2.791,5m - o quinto maior do país. ABR-485, que atravessa a unidade, tem o seu ponto culminante a 2.460 metros de altitude sendo considerada a estrada mais alta do Brasil.

A fauna e a flora do parque são bastante diversificadas, devido principalmente à diferença de altitude de seu relevo e ao clima variado. Atualmente Itatiaia é administrado atualmente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade(ICMBio).





Recorde de frio



Com -7,6°C, Parque Nacional do Itatiaia bateu recorde de frio no país no dia 21 de maio deste ano.

Essa foi a mínima foi registrada entre 5h e 6h, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia que fica dentro do parque a aproximadamente 2.450 metros de altitude

No entanto, na estação do Campo Belo, não oficial, os termômetros marcaram -9,2°C. É que ela fica em um local mais úmido e frio, abaixo da estação do Inmet.



Outros parques



Em seguida, em 1939, foi a vez do Brasil ganhar seu segundo, o Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira do Paraná com a Argentina, abrigo das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza e Sítio do Patrimônio Natural da Humanidade.

No bioma Caatinga, no Piauí, o destaque é o Parque Nacional da Serra da Capivara que apresenta a história do Homo Sapiens em mais de 700 sítios arqueológicos preservados em pinturas rupestres nas formações rochosas.



Um dia no Parque

Uma boa opção para as pessoas que querem se conectar com a natureza é a participação na ação "Um Dia No Parque", que acontece em 24 de julho. Pelo quinto ano, o evento conta com uma programação especial em centenas de Unidades de Conservação brasileiras, incluindo Parques Nacionais.