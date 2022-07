João Vicente na campanha "Especial é ser diferente" - foto de divulgação

O ator e apresentador João Vicente de Castro vai estrear um novo programa na TV a paga. Trata-se da série "Quem Salva Quem", que passa a fazer parte da nova grade de programação do Canal GNT. O primeiro episódio deve começar no dia 19 de agosto. A nova atração vai mostrar a relação entre o homem e seu melhor amigo.

Se engana quem pensa que o artista é um peixe fora d´água nesse ambiente ou que está fazendo apenas mais um trabalho profissional. Muito pelo contrário. Há mais de dez anos que ele milita nas causas ligadas aos animais tendo participado de várias campanhas, entre elas a de adoção "Especial é ser diferente". Ele também é embaixador da ONG Ampara Animal, além de pai dedicado da vira-lata Chica,

O programa vai trazer relatos emocionados do relacionamento entre tutores e cães e acompanhar a rotina e a convivência entre as espécies.