Os preços exorbitantes cobrados pelas companhias aéreas e o aumento cambial apresentam um efeito colateral positivo para o Rio de Janeiro. Esses fatores estão ajudando a aquecer o mercado doméstico nessas férias de julho. Os brasileiros estão postergando o sonho de visitar outras terras e se contentando com o turismo de curta distância.

"Estamos retomando os níveis de fluxo turístico nos patamares pré-pandemia, lenta e gradualmente. Em que pese a ausência do turista estrangeiro, por conta do desmantelamento da grade de voos internacionais, situação que só voltará a normalidade nos próximos 12 meses. O fluxo doméstico garante o movimento nos hotéis da capital. Porém, aqueles destinos da região serrana, que tem temperaturas mais baixas, este percentual cresce consideravelmente nesse mês de julho" - revela o secretário de Turismo do estado do Rio de Janeiro, Sávio Neves.

Embora o quadro seja positivo em todas as regiões, no Rio a estimativa é de que 70% dos quartos estejam ocupados, uma alta entre 15% a 20%, segundo estimativa do Rio Convention & Visitors Bureau. Trata-se de um bom momento para recuperar as perdas com a pandemia e tentar manter-se nessa posição de destaque.

“Nossa expectativa agora é que a procura por hospedagem permaneça em alta até o final do ano”, revela Manoel Linhares, presidente da Abih-Nacional.

Muitos estão evitando os deslocamentos maiores, optando por passar as férias dentro dos seus estados e se deslocando com o próprio carro, alugando um ou fazendo o trajeto de ônibus.

“Os brasileiros estão viajando pelo Brasil e o Rio de Janeiro continua sendo um destino muito apreciado, não só pelos estrangeiros”, afirma Luís Carlos Munhoz da Rocha - diretor da Helisight Helicópteros, que tem registrado aumento na procura pelos passeios de helicóptero que sobrevoam pontos turísticos da cidade, como Pão de Açúcar e Cristo Redentor.

Impactos na Rodoviária e Aeroportos

Uma forma de tirar a prova dos nove nessa conta sobre a retomada do turismo doméstico estão as estimativas dos terminais fluminenses. Até o final de julho, devem entrar 433 mil pessoas pela Rodoviária Novo Rio. Já pelo aeroporto de curta distância, o Santos Dumont, aterrizam 596 mil passageiros, superando o Internacional do Galeão, que calcula a entrada de 458 mil pessoas.

“O Rio conta com uma rede hoteleira entre as mais modernas da América Latina. Uma infraestrutura de qualidade preparada para recepcionar, com praias e pontos mundialmente famosos” - expressa o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.



Demanda reprimida pela Covid-19

A flexibilização da pandemia também impacta no bom momento que o setor nacional está vivendo. E por sua infraestrutura e pelo avanço do quadro vacinal, o Rio de Janeiro tem sido uma boa opção entre os destinos locais.

"As férias de julho aumentaram o turismo do Rio no inverno. A maior taxa de vacinação e a flexibilização das medidas adotadas na crise sanitária, aliadas à forte atuação do poder público e da iniciativa privada, fizeram com que turistas de outros estados e países escolhessem a cidade como destino para curtir as atrações cariocas e eventos que estão sendo sediados no período" – explica Roberta Werner, diretora-executiva do Rio CVB.

Como o turismo é um tipo de atividade em cadeia, movimenta segmentos relacionados, alavancando a economia fluminense como um todo.

“Os números da ocupação hoteleira ratificam a retomada da atividade no Rio de Janeiro, o que beneficia toda a cadeia. As reservas realizadas através das agências de viagens para as férias de julho já chegaram ao patamar de antes de pandemia. A expectativa é de que, tanto a hotelaria, quando as atrações turísticas, os bares e restaurantes, tenham um movimento 15 a 20% maior do que em 2019” - calcula Luiz strauss, presidente Associação Brasileira de Agências de Viagens do RJ - Abav



Turismo Sustentável

Segundo pesquisa da Fecomércio, 80% dos fluminenses gostam de viajar. E destes, 72% buscam por hotéis e destinos sustentáveis. Para Luiz Strauss, as matas urbanas reforçam as vantagens da Cidade Maravilhosa

“As florestas são um atrativo a parte no Rio e equipamentos de grande potencial turístico. O Ecoturismo e o Turismo de Aventura vêm apresentando aumento na procura a cada ano. E os nossos parques – Nacional da Tijuca e Estadual da Pedra Branca - oferecem aos visitantes a oportunidade de ter uma floresta à disposição em pleno espaço urbano”.



Não resta a menor dúvida de que os passeios ecológicos estão em alta. Segundo o presidente da Associação de Turismo de Aventuras do estado, Fábio Nascimento não existem dados específicos sobre o este segmento, mas percebe-se esse crescimento ano a ano.

“Estamos buscando parcerias para essas medições. Mas podemos garantir que, na prática, quase todas as 100% das pessoas que chegam ao Rio realizam alguma atividade em uma das unidades de conservação. Isso porque quem visita o Cristo – passa pelo Parque Nacional da Tijuca e o Pão de Açúcar – pelo monumento natural do Morro da Urca”.



Aquecimento do inverno em todo o estado

Mas não somente a capital está em bem posicionada nessas férias. Embora num percentual menor, o restante do estado também apresenta boas perspectivas. Segundo a ABIH-RJ , a média fluminense está em 68,52% de ocupação dos quartos. Liderando o ranking estadual, Nova Friburgo com 90%, Miguel Pereira com 89%, Teresópolis com 85%, Petrópolis com 81%. Itatiaia/ Penedo com 75%, Angra dos Reis com 70% e Paraty com 65%.

A Secretaria de Turismo tem promovido o interior do Estado como roteiro complementar a quem visita a capital. "Colocamos um estande Tô no Inverno do Rio, onde são apresentados vídeos do rico e diverso interior do Estado, além de outro estande com shows de música ao vivo, itinerante, percorrendo o interior." - revela Sávio Neves.

Paraty une setores público e privado em agenda única

E justamente para ferver seus termômetros durante a estação mais fria do ano, Paraty uniu o poder público e a iniciativa privada na criação de uma agenda repleta de atrações. Começa dia 17 com a Festa de Santa Rita. Envolve não só a igreja, mas também o Museu de Arte Sacra e toda a parte histórica da cidade, decorada com bandeiras brancas.

Entre 21 a 23 de julho é a vez do Festival Arte da Palavra (FARPA), que acontece no Sesc regional, debatendo com escritores locais e nacionais. Faz uma espécie de aquecimento para a Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano acontece entre 23 a 27 de novembro.

Para os apreciadores da gastronomia regional, tem o Festival Caiçara Peixe com Banana, entre 29 de julho a 7 de agosto. Excelente oportunidade para experimentar os pratos típicos da comunidade, formada por indígenas, quilombolas e caiçaras. O evento multicultural contará ainda com um concurso gastronômico, danças e shows com músicos locais e artistas consagrados nacionalmente.

Ainda nos dias 30 e 31 de julho, a cidade vai abrigar o Aquaman, desafio de natação em mar aberto e remo. Neste ano as provas acontecerão no bucólico Saco de Mamanguá.

Para o empresário Sandi Adamiu, o município possui um leque de opções para estilos diversos.

“Vamos oferecer uma experiência inesquecível em Paraty, com atividades personalizadas conforme o perfil e as preferências de cada hóspede. É como se cada um tivesse uma Paraty exclusiva para chamar de sua”, destaca o administrador do Hotel Sandi que ainda oferece aos hóspedes oportunidades de birdwatching (observação de aves) e atelier de cerâmica.