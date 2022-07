Arte do evento Rio+30 Cidades - arte prefeitura do Rio

Arte do evento Rio+30 Cidadesarte prefeitura do Rio

Publicado 11/07/2022 17:38 | Atualizado 11/07/2022 18:14

A prefeitura cancelou a Conferência Internacional Rio+30 Cidades, que tinha sido anunciada ,em março, com grande pompa, como sendo um dos maiores eventos do ano. A justificativa foi a coincidência com o período eleitoral. Aconteceria entre os dias 17 e 19 de Outubro.

O primeiro e segundo turnos acontecem entre o início e o final do referido mês. O curioso é que entre todos os envolvidos ninguém tenha se atentado para o justificado calendário eleitoral. Nem mesmo o cerimonial e o corpo de funcionários que possuem experiências e uma ligação direta de consultas com o Tribunal Regional Eleitoral.

Justificativa eleitotal



Fica claro que não é a proximidade das datas o que preocupa. O medo é de ter dor de cabeça por conta da legislação que restringe participações, comentários e anúncios que possam ser confundidos com propaganda política e uso da máquina pública. Isso sem contar com o avanço da polarização e a violência que marcam esse calendário eleitoral.



“A Prefeitura do Rio informa que a Conferência Internacional para o Desenvolvimento Urbano Sustentável e Inclusivo, Rio+30 Cidades, prevista para ocorrer entre os dias 17 e 19 de outubro, está cancelada. A decisão foi tomada para evitar que um evento dessa magnitude interfira no processo eleitoral deste ano” - informa a prefeitura a esta coluna através de nota

Parceiros ainda não avisados



O Museu do Amanhã, onde aconteceria a Conferência, não se manifestou sobre a alteração que abre um buraco em sua agenda anual de eventos. Apesar da nota oficial do município, até o fechamento deste artigo, a programação continua sendo anunciada normalmente no site do evento (https://rio30.rio/) assim como as presenças dos parceiros e apoiadores que ainda não se pronunciaram por também terem sido surpreendidos pela decisão.



O fragilizado setor de turismo via nesse evento um forte aliado no seu processo de recuperação já que o evento municipal alavancaria os segmentos de passagens, alimentação, hospedagem, eventos e passeios. Isso sem falar no aumento da projeção da imagem positiva da cidade na mídia nacional e internacional.



As primeiras informações oficiais, por enquanto, mantém a realização do 8º Fórum Global do Pacto de Milão sobre Política e Alimentação Urbana, com organização conjunta com organismos internacionais. No entanto, o temor no setor é de que possa ser comprometido já que seriam eventos paralelos e complementares programados para o mesmo período e na mesma localidade, a Zona Portuária.

“Vale ressaltar que o Rio segue como sede do 8º Fórum Global do Pacto de Milão sobre Política e Alimentação Urbana, a ser realizado por organismos internacionais, na Zona Portuária, no mesmo período de outubro, e reitera o seu engajamento com a agenda climática e ambiental, sendo pioneiro em adotar compromissos de relevância internacional.” - segundo resposta oficial ao questionamento desta coluna