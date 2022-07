animais viajando - foto de divulgação

animais viajandofoto de divulgação

Publicado 07/07/2022 14:16 | Atualizado 07/07/2022 14:26

O turista do Brasil está cada vez mais apegado a seus bichinhos de estimação. Para muitos, não existe hipótese alguma de férias sem eles. Tanto que, um em cada quatro (26%), pretende viajar com seus pets pelo menos uma vez este ano.

Facilidade e custo faz crescer o turismo doméstico

Muitos acabam optando para a facilidade dos passeios nacionais. Somado a outros fatores, pode dar mais trabalho garantir a companhias dos animais para destinos mais longos ou internacionais, como: entraves na burocracia de documentos e autorizações, altas taxas de embarque animal, estresse dos bichinhos entre outros desestímulos. .



Restrições em voos

Como agravante ainda a negativa de algumas empresas aéreas em permitirem o embarque na cabine junto aos humanos. Algumas ainda vetam, mesmo em caixas especializadas, algumas raças, principalmente as braquicefálicas, que possuem maior vulnerabilidade no processo respiratório. Fazem parte dessa categoria os cachorros: Maltês, Bulldog, Pug, Boxer, Boston Terrier entre outros.

Apesar dos entraves, aumento de pedidos de autorizações internacionais



Mesmo assim, por conta das férias de julho, as solicitações para transportes de animais para o exterior aumentou em 70%. Os principais documentos exigidos são: Certificado Veterinário Internacional (CVI) e o Passaporte para Trânsito de Cães e Gatos. São expedidos por Auditores Fiscais Federais Agropecuários das unidades de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), vinculadas à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



Turistas buscam por passeios amigáveis

A pesquisa do aplicativo de reservas Booking.com revelou que quase metade dos viajantes (46%) leva em conta na hora da escolha do país, ou melhor destino nacional, se o local é pet friendly. A porcentagem brasileira preocupada com esse diferencial está bem acima da média global que é de 31%.

Com relação as próximas viagens, 43% gostariam de reservar uma acomodação baseada nesse mesmo critério, índice bem acima dos 14 pontos percentuais da média internacional.



Rio de Janeiro: um dos pioneiros no turismo Pet Friendly

A nossa coluna conversou com o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Sávio Neves. Ele acredita que o resultado do aumento da procura de turistas com animais pelo Rio se deva também a ação conjunta realizada pela administração pública e a iniciativa privada.

“Criamos junto com a Secretária de Agricultura, um selo - PET FRIENDLY, que teve a adesão de 30% da rede hoteleira no Estado. Um sucesso!!!” - comemora

Não a toa, a cidade fluminense de Visconde de Mauá aparece no Top 5 da pesquisa entre as mais recomentadas para passeios com animais, ao lado de: Campos do Jordão, Santos, Peruíbe – SP e Campo Grande – MS, única capital a figurar na lista Pet.