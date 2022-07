Vista aérea da Praia de Copacabana - foto de divulgação Embratur

Rio de praias dos extremas: Copacabana fazendo 130 anos

De um lado, uma das urbanas mais famosas do mundo: Copacabana completando 130 anos e ganhando entre os presentes, Wi Fi grátis por toda a orla. De outro, uma das mais intocáveis, a de Grumari. O curioso é que os dois extremos estão dentro da mesma cidade, que é uma das maiores do mundo!

Grumari

Apesar do acesso controlado e limitado, ambientalistas temem um efeito colateral: o descontrole da movimentação na Praia. Isso por conta da repercussão após ter sido a única brasileira na lista das 50 melhores do mundo, eleita pelo site Big 7 Travel. A praia, quase intocada carioca, fincou a posição 38.

O estacionamento, no entorno, é reduzido. Para se chegar, somente através de estreitas vias pelo final do Recreio ou de Guaratiba. Sua orla é de mais de 2,5 km praticamente, sem construção, com exceções de poucos quiosques na areia.

De beleza diferencial, chama atenção pelas águas esmeraldas e areia branca. Do outro lado, a mata intocada com montanhas ao fundo. Grumari fica na área de reserva dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, considerada a maior floresta urbana do mundo.



Pescadores de lixo

Através de convênio com a Federação Estadual dos Pescadores já foram recolhidas mais de 150 toneladas de lixo flutuante do Canal de Magé e Rios Sarapuí e Estrela – na Baixada Fluminense, assim como Imbuaçu, Pomba, Marimbado – em São Gonçalo. Trata-se do projeto "Águas da Guanabana”.



Isenção para Reciclagem

Sancionado projeto que prevê a isenção de alvará ou licenciamento para estabelecimentos de reciclagem de baixo risco. Além disso, o zoneamento livre para coleta, transporte e comercialização de materiais recicláveis, estabelecido pela medida publicada no Diário Oficial há 1 semana. O objetivo é estimular a política de proteção do meio ambiente, contribuir para geração de emprego/renda e oficializar o livre trânsito dos trabalhadores que atuam com material reciclável. A lei sancionada também permite a criação de centros de triagem para que os produtos sejam separados conforme as características físicas e químicas da composição



ICMS Ecológico RJ

Cidades fluminenses com melhores resultados na conservação ambiental serão contemplados com maiores parcelas no rateio dos 244 milhões do programa ICMS Ecológico.

"Funciona como incentivo para que os municípios cumpram as leis vigentes" – explica Gabriel Lopes, presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj).

Além dos 25% da arrecadação total do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, receberão uma porcentagem a mais. "Estamos apresentando a pesquisa que tem como objetivo informar, analisar os valores e trazer mais transparência", esclarece Yuri Maia, Coordenador de Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais da Ceperj.

É que os repasses não são necessariamente utilizados para ações de conservação ecológica, porém o Decreto 46.884/1 prevê pontuação e repasses extras para os que criarem seus fundos ambientais.



Rio rumo ao combustível do futuro

O Rio assinou com a White Martins um memorando para viabilizar a produção de hidrogênio verde no estado, 100% sustentável e considerado o combustível do futuro. O projeto está alinhado com a agenda Rio2030, que busca transformar o Rio em um lugar ecologicamente correto, com práticas mais sustentáveis e visando melhorias no meio ambiente, juntamente com o crescimento urbano.



Escritório no Brasil

A Brasil Foundation acaba de reabrir seu escritório no Brasil, bem no Centro do Rio de Janeiro.

“É com muita satisfação que anunciamos o início da operação da primeira sede própria no Brasil” afirma Rebecca Tavares, presidente & CEO daBrazilFoundation.

A organização registrou crescimento significativo na captação de recursos em Nova York e no Brasil, batendo recorde de R$ 45 milhões no ano passado. No início de 2022 recebeu US$5 milhões da escritora, ativista e filantropa MacKenzie Scott, a maior já recebida pela instituição em seus 22 anos de atuação.



Bombeiros pioneiros

Mais antigo do país, o Corpo de Bombeiros do Rio completando 166 anos, fundado pelo imperador Don Pedro I, em 1856, até hoje tido como patrono da categoria. A mais alta condecoração também leva o nome do monarca. Antes o combate era feito por voluntários. A formação da organização militar aconteceu em meio ao aumento da incidência de incêndios e tragédias como os ocorridos no Teatros São João, em 1851 e 1856. A denominação de bombeiros deveu-se a operarem principalmente bombas d’água primitivas confeccionadas em madeira, ferro e couro. Pelo seu pioneirismo, a data foi estendida a todo o país como o dia do Bombeiro e dá inicio a Semana Nacional de Combate ao Incêndio.



DE RESPONSA

Influenciadores mais relevantes do mundo

Mais de 43% brasileiros já compraram baseado em dicas de celebridades e influencers. Em termos comparativos, nos EUA esse índice é de 17%. O estudo foi realizado pela plataforma de Cupom Válido.

Em segundo lugar, vem a China, país criador e altamente impactado pelo fenômeno Tik Tok. Na sequência: Índia, Itália e Coreia do Sul.

Lembrando que o Brasil possui 150 milhões de usuários, sendo o terceiro país em que mais se navega, cerda de 3h 42 minutos diários.



Dia do Chocolate

Embora não tenha explicação, devendo ser mais uma data comercial, o 7 de julho é o Chocolate Day. O consumo ganhou outra dimensão após vários estudos, entre eles, o publicado em 2019, pelo International Journal of Cardiovascular Sciences (IJCS). Ele associa o consumo, a menor taxa de hipertensão e diabetes. No entanto, cuidado na hora da compra! Um a cada três vendidos no Brasil não possui o percentual mínimo de cacau, alguns não chegando a 5%. Outra questão que merece atenção são os chocolates light com 25% menos nutrientes e o diet, que não tem nenhum.



PAPEL PICADO



A Shell analisa inscrições de jovens entre 20 e 34 anos do Rio e do Espírito Santo com novas propostas de empreendedorismo com impactos de mudanças sociais. São 80 oportunidades para acelerar negócios.

***

Dois ursos completando 15 anos. O pardo de nome Zé Colmeia. O outro Balu, da espécie urso-de-óculos. O primeiro, aniversário de moradia no antigo Rio Zoo, hoje BioParque, após resgatado em um circo. O segundo, debutando.

***

O Rio de Janeiro já tem incluído no seu Calendário Oficial, o Festival da Cachaça que será sempre em novembro, promovido pelos próprios produtores que geram mil empregos diretos

***

Assinado acordo entre a Vale e a cidade de Mangaratiba. Como forma de compensação ambiental, a mineradora promete investir R$ 2,4 milhões em estudos, projetos, preservação.

***

Através de parceria, será dobrado para 500 metros cúbicos/dia a capacidade do aterro sanitário Ecoparque São Gonçalo. O espaço recebe também lixo proveniente de Niterói, Maricá e Guapimirim.

***

No Rio de Janeiro, o leilão do aeroporto de Santos Dumont e do Galeão ficaram para o ano de 2023. O plano original era que a licitação do central carioca fosse feita junto com a de Congonhas, na cidade de São Paulo. Mas sem o apoio do governo do Rio de Janeiro, desandou a casadinha

***

Niterói animada com o título de "Cidade Árvore", uma das oito do mundo. A perspectiva é de que, até 2024, sejam plantadas 7.710 mudas. Nos últimos dois anos foram oito mil espécies nativas da Mata Atlântica. Paralelo, segue o projeto pomar urbano com o plantio de 250 frutíferas nas proximidades da Praia de Itaipu. São pitangueiras, araçás e cajueiros.

***

Nova série em Podcast foca na influência das crianças na conscientização para implantação de hábitos sustentáveis para o planeta. Entre as temáticas: preservação, lixo, mudanças climáticas, desmatamento e qualidade da água. Apoio técnico do Greenpeace, Famílias pelo Clima, Sea Shepherd, Instituto Ipê, Menos 1 lixo, entre outras.

***

Parabéns a Canadian Solar pelo prêmio no setor de energia. É a única fabricante de soluções completas neste segmento atuando no Brasil.

***

Estreando o documentário “No Movimento das Águas” sobre as ligações afetivas, emocionais da população ribeirinha com o Rio Paraíba do Sul. Muitas histórias e depoimentos de moradores.

***

Aberto pela prefeitura de Niterói, edital no valor total de R$ 600 mil para propostas de espetáculos teatrais e circenses.