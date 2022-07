logo Rede Globo - logo Rede Globo

05/07/2022

Projeto da Rede Globo e do Instituto Horas da Vida busca juntar duas pontas que nem sempre se conectam. De um lado, pessoas querendo doar um pouco do seu tempo mas que não sabem como. De outro, instituições que precisam de ações voluntárias. Dentro dessa proposta, surge a plataforma Para Quem Doar. A proposta é criar uma rede de curadores e acompanhar a aplicação desses recursos em benefício da sociedade.

O "Horas da Vida" é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 12 estados e já tendo impactado mais de 900 mil vidas. Existe há nove anos atuando na inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo acesso à saúde primária, por meio de uma rede que conecta profissionais da área, organizações sociais e empresas que possuem o mesmo propósito contando com atendimento, exames, tratamentos e doações de óculos.

“O nosso foco é a atenção primária, não apenas como tratamento mas, principalmente, na prevenção de doenças. Com o apoio de doadores promovemos, por exemplo, mutirões de saúde junto a populações fragilizadas, identificando e orientando sobre problemas crônicos e hábitos de riso”, comenta Rubem Ariano, fundador do Horas da Vida.