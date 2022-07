foto de casamento dos atores Cláudia Raia e Alexandre Frota - foto de divulgação

Publicado 03/07/2022 17:52

Os recentes casos envolvendo a atrizes Karol Castanho e Cláudia Raia são de cunho, dimensões e impactos pessoais e psicológicos totalmente diferentes, mas possuem um ponto em comum, que merece ser recortado: a falta de respeito com a individualidade do outro. E esse é um assunto que precisa ser tratado com “responsabilidade social” que é um dos motes desta coluna.



Defendo a minha privacidade, mas estimulo a invasão na dos outros

Vivemos num mundo da espetacularização. Todos defendem a sua mas não enxergam o direito a individualidade dos demais. Também outro aspecto curioso. Por motivos que não dá para nos aprofundarmos agora, mas que fica claro, é de como se divide as chamadas “celebridades” em três tipos básicos, com evidentes discriminações nas formas como são tratados.

Embora cada vez em número menor, existem aquelas que, como numa espécie de pacto coletivo, possuem a sua vida imaculada, num palco quase inatingível. Como se estivessem num olimpo blindado desse tipo de invasão. Um dos maiores exemplos é a cantora Marisa Monte.



No meio termo, aqueles que alimentam o mercado de cliques especuladores. Nesse patamar está a atriz Cláudia Raia em que tudo que faz vira notícia, embora tenha o respeito reconhecido pela sociedade.



Na outra extremidade estão os que parecem que tiveram cassados os mesmos direitos a privacidade. Mas o tratamento diferenciado não para por aí. Vai bem além... São perseguidos com uma lupa em que qualquer ato falho são expostos a execração pública ou possuem seus atos potencializados ou recortados de forma negativa. Nessa categoria está o ator e Deputado Federal Alexandre Frota.

Literalmente treta no Saia Justa



Cito esses três nomes porque eles estão curiosamente no mesmo exemplo. Só um parêntese. A análise aqui não tem nenhum juízo de valor sobre suas responsabilidades ou merecimentos para receberem esses tratamentos.

Situando para quem perdeu a treta, como se referem hoje as discussões públicas... Durante uma participação do programa “Saia Justa” do Canal GNT, Claudia Raia, cansada de ser cobrada pelo casamento com o então ator Alexandre Frota (da categoria superexposto), tenta transferir os holofotes inquisidores para uma outra “personagem”, esta, da classe “intocada”. Para se livrar do estigma de um breve casamento ocorrido há 3 décadas, joga no ar que o "seu ex tirou a virgindade da cantora Marisa Monte".



Num comportamento parecido com o da sociedade, conivente e consumidora desse tipo de assunto, a carismática apresentadora Astrid Fonatenelle e a participante Sabrina Sato desferiram sonoras e coniventes gargalhadas.

Esse trecho não foi cortado da edição final apresentada ao público e posteriormente, disponibilizado em streaming. No entanto, diante da forte repercussão negativa, Cláudia e Astrid rapidamente procuraram se retratar através da imprensa e de suas redes sociais, reconhecendo os erros de exposição e conivência, pedindo desculpas pelas posturas que reconheceram como inconvenientes e inadequadas. No entanto, são sintomáticas essas reações, assim como a repercussão. Fica claro que a perplexidade da sociedade e o pesar delas é pela exposição da intocável Marisa Monte e não em solidariedade também ao já pelo superexposto Alexandre Frota.



E fazendo jus aos arquétipos criados pelos próprios ou por incorporarem os papeis em que estão prisioneiros na "vida real", Frota reagiu de forma jocosa, jogando indireta para a atriz. Claudia se justificou publicamente como envergonhada pelo "deslize" e Marisa, lógico, ignorou e não se manifestou.



Isso mostra que a nossa sociedade não aprendeu com o doloroso caso envolvendo a atriz Klara Castanho. Nem tudo é o que parece ou precisa ser exposto. Nem toda opinião precisa ser dada. A dor e a destruição de alguém ou uma carreira vale mais do que muitos cliques. Existe uma linha que não pode ser ultrapassada entre o público e o privado. E esse limite nunca vai ser respeitado enquanto a sociedade for conivente e permitir que os níveis de exposição das pessoas sejam distintas por status sociais. Vamos refletir com as mentes e corações abertos. Todos merecem o mesmo respeito e tratamento ético, independente de suas trajetórias, sejam Marisas, Frotas, Raias, Karols, Astrids e Satos.