Instalações gigantes vão ocupar a Marina da Glória - imagem de divulgação Glocal

Instalações gigantes vão ocupar a Marina da Glóriaimagem de divulgação Glocal

Publicado 01/07/2022 12:44

E já tem data para isso: entre 9 e 17 de julho. Neste período a Cidade Maravilhosa vai sediar o internacional Glocal Experience que vai desmistificar e traçar propostas para tirar do papel e colocar em prática a Agenda 2030. Ela engloba ações indicadas pela ONU, entre elas os chamados 17 ODS, que são os principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As atividades vão acontecer na Marina da Glória e serão divididas em duas linhas: o diálogo - através das Conferências e as visuais - pelas Exposições.



Expo

Boa parte das mensagens serão passadas de forma lúdica e visual. Por isso, além dos expositores presentes nos estandes, tanto o espaço interno, como o externo, serão ocupados também por instalações artísticas temáticas. Entre elas: 17 cubos gigantes representando os ODS da ONU.

“Convocamos para uma reflexão profunda. Não é apenas sobre pensar o que eu quero para o futuro do planeta , mas efetivamente entender as razões que nos colocaram no cenário atual e como cada indivíduo e instituição pode mudar” - explica Rodrigo Cordeiro, diretor-geral do projeto.



Além de diversas informações relevantes e visual impactante, terão uma das faces grafitadas ao vivo (live painting) ao longo dos dias de programação. Já para chamar atenção sobre o acúmulo de detritos e reciclagem, a “Onda de Resíduos" ,com 3 metros de altura, remete ao mar. A estrutura é poda confeccionada com materiais de descarte.

E às margens da Baía de Guanabara, quem promete roubar a cena é o espaço “Eggcident”, do artista holandês Henk Hofstra que reproduz os efeitos do aquecimento global, através da reprodução de ovos gigantes fritos no asfalto pela alta temperatura do llaneta. E ainda passeando pela Marina da Glória, o "Homem Refluxo", performance do artista Peri Pane, buscando conscientizar sobre a produção de lixo, acumulando em seu própria corpo materiais descartados que podem ser reciclados.

Conferência

Líderes globais e locais farão parte dos diálogos. São especialistas de diferentes segmentos, unindo governos, setor privado e acadêmico. As rodas de conversa vão seguir pelos quatro pilares: Água, Clima, Energia e Resíduos. Este grupo terá a missão de discutir os possíveis caminhos para o futuros possíveis diante da na realidade atual.

“Importante reforçar que os impactos no meio ambiente são 100% conectados com as questões sociais e de comportamento e consumo” - explica Rodrigo Cordeiro, diretor-geral do projeto. Rodrigo.

Ainda no evento, espaços destinados para shows e exibições de filmes e documentários. E para a garotada, oficinas de horta e brinquedos lúdicos instalados na Marina da Glória