Publicado 29/06/2022 17:38 | Atualizado 29/06/2022 17:38

Trio de elite do surf brasileiro não se destaca somente no esporte, mas também em conscientização. Paralelo ao Word Surf League, participou de um mutirão de limpeza na Praia de Saquarema, onde acontecem as provas do evento.

Não foi só o visual com cabelo platinado que chamou a atenção. Mesmo praticamente eliminado precocemente da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, Medina se juntou ao recém tetracampeão Filipe Toledo e a estrela do surfe feminino, Tatiana Weston-Webb.

A ação foi realizada em parceria com a ONG Mar sem Lixo para retirar da praia resíduos descartados de forma irregular, especialmente o lixo plástico.

“Eu cresci na praia, então essa relação com o mar faz parte da minha história e de quem eu sou. O surfe também é sobre isso, estar em harmonia com a natureza e cuidar dos paraísos para que eles continuem recebendo a gente de braços abertos”, conta Gabriel Medina.