Carlos Tramontina e Gilson Rodrigues - fotos de divulgação/ André da Silva

Publicado 28/06/2022 20:33 | Atualizado 28/06/2022 20:34

Não é uma história de queda de nível de vida, mas sim de pura solidariedade e voluntariado. É que Tramontina é o padrinho do G10, organização sem fins lucrativos que auxilia famílias vulneráveis. E por sua contribuição, foi contemplado com uma medalha referente ao projeto social em que atua na Comunidade de Paraisópolis. O ex-global recebeu apoio dos colegas Otavio Mesquita - do SBT, Edu Guedes - da Band e da cantora Luciana Melo.

A terceira edição do Jantar Beneficente reuniu 500 pessoas. Todo o dinheiro arrecadado será doado para as ações sociais da entidade e revertido para o projeto “Natal Solidário”. O presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, lembrou que, a fome cresceu no país nos últimos anos e as comunidades carentes estão em situação crítica.

“São 33 milhões de brasileiros passando dificuldades e, hoje, 500 pessoas aqui jantando para que milhares de outras possam comer. É um evento solidário no qual estamos conscientizando a questão da necessidade, mas, ao mesmo tempo, criando oportunidades de negócios e projetos que transformam vidas”, exaltou.