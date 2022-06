Anitta no Rock in Rio Lisboa - foto de divulgação

Anitta no Rock in Rio Lisboafoto de divulgação

Publicado 27/06/2022 17:34 | Atualizado 27/06/2022 17:38

Anitta promete não se intimidar e continuar turnê pelo Velho Continente com seus comentários, mesmo diante da reação à entrevista dada nos bastidores do Rock in Rio Lisboa. A artista vem sendo chamada de “mentirosa” pelas redes sociais por apoiadores do atual Governo após denunciar para a Comunidade Internacional, o descaso com a Floresta.

"A Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça. Lá acontece de tudo, ninguém vê nada É o grande tesouro do nosso país, e as pessoas tratam como um grande nada, é isso é inaceitável" – denunciou Anitta.



Cada vez mais politizada, a cantora não fugiu das perguntas da imprensa internacional por conta dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips.

"É uma coisa que precisa de atenção e realmente quem se expõe para falar acaba morto, acaba com a família torturada, acaba tomando um 'cala boca' de algum jeito.” resumiu a cantora.



Extravios

A cantora teve que rebolar mais nos bastidores do que costuma fazer no palco por conta do extravio de suas malas com figurinos e equipamentos da produção.