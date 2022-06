Deborah Secco e Thiago Abravanel - fotos de divulgação

Publicado 21/06/2022 23:18 | Atualizado 21/06/2022 23:19

Além de artistas, viraram empresários. Os dois trocam os papeis de atores pelo de donos, só que na vida real. Eles estreiam como sócios da rede de franquias SMZTO através de suas marcas próprias.

A Deborah Secco investe na “Peça Rara”, uma rede de brechós de roupas infantis que, além da função de sócia, acumula a de Embaixadora da grife. Assume o papel de incentivadora da economia circular e da sustentabilidade.

A proposta é desenvolver logo cedo, entre a garotada, novos hábitos baseados no consumo consciente, no reaproveitamento, compartilhamento e customização de roupas. A filosofia da marca da Deborah se enquadra nas boas práticas da Agenda ESG. A “Peça Rara” já está presente em 15 estados com 45 lojas e faturamento em torno de R$ 37 milhões.

“Estou feliz e empolgada pelo projeto e pretendo fazer a diferença como sócia” – revelou a atriz.

Já Tiago Abravanel mostra que, além do dom artístico, herdou o tino empresarial do avô, Sílvio Santos. O ex-BBB é sócio da “Nanica”, rede de tortas gourmet com lojas em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. A intensão da rede é chegar a 150 estabelecimentos nos próximos cinco anos, alcançando um faturamento médio de R$ 100 milhões.

A SMZTO é uma holding de franquias do empresário José Carlos Semenzato, com presença na ABF Expo, que acontece em São Paulo, participando com várias marcas expostas, entre elas as de Tiago Abravanel e Deborah Secco.