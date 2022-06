Xuxa assume e mostra rugas - Reprodução de Mídia social

Publicado 19/06/2022 13:54 | Atualizado 19/06/2022 13:54

Num movimento espontâneo e convergente, celebridades unem discursos contra o etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas. Entre as recentes manifestações, estão: Andrea Beltrão, Xuxa, Betty Gofman, Claudia Raia e Cristiana Oliveira.

Preconceito maior com as mulheres

O curioso é que nenhum homem esboçou algum movimento neste sentido, refletindo que o peso social da discriminação etária é bem maior com o sexo feminino. Nem mesmo em posicionamentos de apoio às colegas que colocaram as caras “sem filtro” a tapa nas mídias sociais.

Ou seja, juntam dois preconceitos sobrepostos: etarismo e sexismo. É bastante nítido que a cultura da “juventude eterna” é mais cruel para as mulheres. Isso faz com que muitas se lancem em atitudes desesperadas e que podem levar até a morte, como alguns procedimentos plásticos e estéticos que, além do risco à saúde, praticamente desfiguram suas feições naturais.

Sexismo é crime

Embora vedada pela Constituição Federal, essa pressão social está presente no nosso dia a dia. No mercado de trabalho, um paradoxo. Enquanto às regras para aposentadoria do INSS fazem com que as pessoas se aposentem cada vez mais tarde, não há ressonância no mundo corporativo. Quando as pessoas chegam aos 40, as vagas, promoções e oportunidades começam a rarear.

O termo etarismo foi usado pela primeira vez por Robert Butler, em 1969. Em contrapartida, proliferam movimentos sociais e corporativos ressaltando a capacidade e, até vantagens, dos grupos 50+, 60+, 70+, 80+... como estão sendo chamados e classificados.



Andrea Beltrão



Ainda repercutindo de forma positiva, já rendendo até a sondagem para protagonizar um monólogo sobre o tema, o vídeo da atriz Andrea Beltrão remete ao preconceito velado, ou não, com as pessoas de mais idade. O desabafo da atriz de 58 anos, ressalta os falsos elogios repletos de preconceito, como: “Você está tão bem para a sua idade”, “Nem aparenta ter essa idade toda”. O relato de Andrea Beltrão foi curtido por mais de 130.000 pessoas.



Claudia Raia

A artista, de 55 anos, está trabalhando na divulgação de sua série “50 e tantas” transmitida pelo IGTV do Instagram. O projeto surgiu depois da repercussão de um vídeo onde também listou cinco comentários etaristas repetidos cotidianamente pela sociedade.

Ingrid Guimarães

Prestes a completar 50 anos, desabafou e fez uma importante reflexão sobre o assunto em suas mídias sociais. Como as manifestações das colegas, rendeu grande repercussão. Também fez uso das expressões mais discriminatórias, como forma de denúncia.



Xuxa

A eterna Rainha dos Baixinhos chegou a conclusão de que não é a eterna Rainha da Juventude. E dividiu essa reflexão em uma Live em que assumiu e mostrou suas rugas para as câmeras.

'Xuxa está velha'. Eu sei. Eu tenho espelho em casa. Dá pra ver direitinho todas as ruguinhas”, respondeu a apresentadora diante das constantes críticas ao seu natural processo de envelhecimento.



Betty Gofman

A atriz, de 57 anos, que já tinha despido da vaidade para reencarnar a “Dona Bela” na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, encarou as lentes de suas redes sociais sem maquiagem e sem filtro, assumido as transformações,

“ Gosto de me olhar no espelho e me reconhecer nele. Mesmo mais velha, com rugas, a pele mais flácida, cabelos brancos".



Cristiana Oliveira



Aos 58 anos, a primeira Juma da Rede Manchete voltou aos holofotes com as constantes comparações com a atriz Alanis Guillen(24 anos), que interpreta a emblemática personagem na segunda versão da novela "Pantanal" levada ao ar pela Rede Globo. Definiu recentemente o etarismo como “coisa ultrapassada”.