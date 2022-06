Alunos do colégio carioca Santo Inácio participam de ação social em escola pública da Região Amazônica - foto de divulgação Colégio Santo Inácio

Publicado 14/06/2022 23:19 | Atualizado 14/06/2022 23:20

De um lado, alunos de um dos colégios mais tradicionais de classe alta localizado na nobre Zona Sul carioca. Na outra ponta, os de uma escola pública, 4 horas de barco do Centro de Santarém (PA), e que sequer conta com energia elétrica. O que pode unir essas realidades tão distintas? A solidariedade e a responsabilidade socioambiental. Enquanto muitos pagam caro para intercâmbios no exterior, trocas de experiências enriquecedoras podem acontecer aqui mesmo no Brasil.



Os adolescentes cariocas promoveram uma série de ações para angariar recursos para a aquisição dos equipamentos de forma a possibilitar o restabelecimento de energia ao Colégio Municipal Nossa Senhora de Fátima. Organizaram doações com o troco da compra na cantina, a iniciativa do lanche solidário e até sessões de cinema, com venda de pipoca e brigadeiros. E não foi uma campanha a distância. Embarcaram para a Floresta Amazônica, onde permanecem até o final desta semana, conhecendo de perto o cotidiano dos colegas ribeirinhos.

A carga elétrica que alimenta a escola pública paraense vem do gerador da capital, Santarém. Possuía acesso restrito, com a luz cortada pontualmente às 18h. E de um bom tempo para cá, simplesmente não acende mais. O gerador quebrou e não há verba pública para o reparo. Agora, o sistema solar fotovoltaico vai permitir o fornecimento regular para o acionamento de iluminação, freezer, bebedouro, TV e projetor da escola. Tudo isso de forma sustentável, renovável e limpa.

Além disso, o aparelho anterior era movido a óleo diesel, combustível caro e poluente. Na região, eles participam de ações educativas sobre solo e vegetação, além da inauguração do sistema solar fotovoltaico que doaram e que vai beneficiar 140 crianças de 5 a 18 anos. Os cariocas ficaram surpresos com o cotidiano dos colegas ribeirinhos. Não imaginavam a realidade da vida acadêmica desse colégio paraense.



A iniciativa faz parte de um programa da instituição carioca jesuíta que, desde 2016, desenvolve ações de voluntariado educativo e ecoturismo na Comunidade de Anã, na Reserva Extrativista Tapajós, às margens do Rio Arapiuns, onde fica a escola municipal.

“O objetivo do projeto é proporcionar a esses jovens experiências de aprendizagem coletiva com pessoas de realidades socioeconômicas totalmente diferentes. Será uma troca de saberes em torno do uso sustentável de recursos e do cuidado com a nossa casa comum, o planeta Terra”, destacou Juliana Lima, Assessora de Projetos Sociais e Voluntariado do Colégio Santo Inácio.