Novela Pantanal entra no 5G e aposenta o rádio de José Leôncio - arte de divulgação Vivo

No remake de Pantanal muitos estranham que o personagem de José Leôncio(Marcos Palmeira) ainda use o rádio transmissor para sua comunicação. Mesmo com as zonas de sombra e os atrasos na implantação do 5G nas áreas rurais, o celular já está presente nas fazendas.

Ou seja, nesses mais de 20 anos entre a trama original da Manchete e a atualização da Globo, muito se avançou no agronegócio, inclusive na Comunicação. Para justificar esse atraso, a adaptação vai incluir na história um embate entre o tradicional José Leôncio e o jovem filho Jove (Jesuita Barbosa), que acaba convencendo o pai a modernizar a fazenda, substituindo o único meio de comunicação: o rádio pela instalação da internet na fazenda para agilizar e otimizar os negócios.

E a inclusão do tema chega de uma forma inédita pelo seu setor de merchandising focando em serviços e possibilidades com a chegada do 5G ao campo e a sua aplicabilidade ao agro.



“A parceria com a Globo é importante para evidenciar, através da ficção da novela, o impacto positivo da digitalização nas pessoas e empresas... O movimento de digitalização fortalece a democratização e o acesso da população a serviços de qualidade em regiões remotas, que antes eram impossíveis de imaginar” afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Operadora Vivo.