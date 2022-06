Rio Preto, divisa entre Maringá (distrito de Itatiaia) e Maringá de Minas (distrito de Bocaina de Minas), na Serra da Mantiqueira - LUIZ ALMEIDA

Rio Preto, divisa entre Maringá (distrito de Itatiaia) e Maringá de Minas (distrito de Bocaina de Minas), na Serra da MantiqueiraLUIZ ALMEIDA

Publicado 15/06/2022 14:22 | Atualizado 15/06/2022 14:24

A Reserva Biológica do Tinguá foi beneficiada pelo programa Regenera América com objetivo de restaurar um corredor ecológico dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O plano é recuperar 70 hectares. A previsão é do plantio de 116 mil mudas de árvore nativas.





Corredor Serra do Mar



Localizado entre os estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, é a maior e mais bem preservada extensão contígua de Mata Atlântica. Mas isso não impede que, bem no coração dessa área, tenha um deserto. Trata-se de um trecho devastado historicamente por séculos de exploração desordenada. E justamente esta área que o Projetos Águas do Rio está restaurando.

Esse Corredor de Biodiversidade Tinguá-Bocaina (CBTB) possui 195 mil hectares e perpassa por nove municípios fluminenses: Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Barra do Piraí, Piraí, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Rio Claro.



Bacia Hidrográfica

A área que está sendo submetida ao processo de recuperação possui alto índice de diversidade biológica e grande número de espécies que só existem ali (endêmicas). Além disso, sua restauração vai influenciar diretamente na melhoria da qualidade da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu. Ela é responsável pelo fornecimento de água e energia de grande parte da Região Metropolitana do Rio, abastecendo entre sete a dez milhões de pessoas.

A parceria com o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) e do site Mercado Livre, fortalece a biodiversidade e a conservação, gera renda para a comunidade e ainda revitaliza as bacias hidrográficas da região.

“Nosso crescimento acelerado na região aumenta a responsabilidade e os desafios quanto ao impacto das nossas operações. Conscientes disso, estamos adotando medidas para reforçar o nosso impacto socioambiental positivo. Medimos e reportamos nossa pegada de carbono, assim como acreditamos que os esforços de redução combinados com a regeneração geram uma contribuição efetiva”, pontua André Chaves, vice-presidente sênior de Estratégia, Desenvolvimento Corporativo do Mercado Livre.



ITPA

O Instituto Terra de Preservação Ambiental nasceu em 1998, no município de Miguel Pereira, através da mobilização de ambientalistas empenhados na proteção da Reserva Biológica do Tinguá. Esta área abriga altíssimos índices de diversidade, em especial por sua elevação geográfica, que vai do nível do mar, até cerca de 1800 metros.