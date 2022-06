Maratona do Rio completa 20 anos - Arte Maratona do Rio

Publicado 15/06/2022 21:08 | Atualizado 15/06/2022 21:15

Devido a sua afinidade natural, cada vez mais o mercado de corridas de ruas vem se aproximando das questões socioambientais e da qualidade de vida. Este feriadão a rotina da cidade é impactada pela atmosfera em torno da Maratona do Rio, o maior festival de corrida da América Latina. A disputa completa 20 anos e contabiliza 35 mil inscritos e expectativa de receber 50 mil pessoas para acompanhar o torneio.

A aproximação deste segmento com a agenda ESG e a concepção de uma vida melhor ficam evidentem nas temáticas programadas para um dos pontos mais emblemáticos do evento: a abertura e o encerramento do ciclo de debates. E são justamente sobre Sustentabilidade e Longevidade.

O primeiro tema dos 15 programados para as palestras já engata direto no próximo desafio assumido pelos organizadores: “Confecção Sustentável e Conceito de Lixo Zero para a Maratona de 2023”. A mesa, que vai ser comandada pelo consultor Renan Uga, conta com a participação deste colunista e Rodrigo Oliveira da Iônica Consultoria.

Além das palestras e provas que acontecem no fim de semana, a programação é complementada por shows, instalações artísticas e uma feira montada na Marina da Glória que começa nesta quinta-feira.

Recorde de Lixo

Os administradores da Maratona do Rio estimam que recolham, neste fim de semana, mais de meio milhão somente em copos ao logo dos percursos do evento. A preocupação com os resíduos reflete uma tendência mundial e visa atender às expectativas e exigências por parte de patrocinadores, apoiadores, participantes, governos e sociedade geral, cada vez mais sensíveis às questões ambientais.

E a responsabilidade não consiste apenas em reduzir a quantidade de descartáveis distribuídos pelos organizadores e parceiros. Mas olhar também para o impacto causado pela prova, como: geração de resíduos, implantação de um plano de logística reversa e de compensação de carbono emitido pela sua produção e realização.

Outra tendência mundial que já começa a ser inserida, principalmente nos treinos e que já começa a chegar por aqui, é a inclusão no ambiente de corrida do conceito de Plogging.

O que é Plogging?

Consiste em aliar a prática esportiva, tanto em treinos como em competições, ao recolhimento de detritos encontrados pelo caminho. Foi idealizado pelo ambientalista Erik Ahistrõm, em Estocolmo, na Suécia. Trata-se da junção das palavras: Correr + Recolher em inglês. E os praticantes garantem que, além do meio ambiente, também desenvolvem a flexibilidade e o equilíbrio do corpo.

Aqui no Brasil já temos grupos de corrida que adotam essa filosofia , como o Plogging do Recreio – no Rio de Janeiro e o de Porto Seguro – na Bahia.