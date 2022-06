Bruno Pereira em atuação na Funai - Foto de divulgação Funai

Bruno Pereira em atuação na FunaiFoto de divulgação Funai

Publicado 20/06/2022 20:13

Picadinhos da Coluna:

Desprotegidos, servidores da Funai marcam greve

Além das óbvias denúncias sobre o esvaziamento e desprestígio do órgão, a greve dos servidores da Fundação Nacional do Índio tem como forte apelo a falta de segurança de seus agentes, cada vez mais ameaçados e desprotegidos. Essa sensação aumentou com o assassinato do jornalista Dom Phillips e do funcionário licenciado do órgão, Bruno Ferreira. A categoria atribui parte dessa situação a má vontade do Governo Federal com as atribuições da Funai. Servidores param nesta quinta-feira em todas as unidades do país. Aqui no Rio de Janeiro, não devem funcionar o Museu do Índio e a Biblioteca Marechal Rondon, cuja as sedes nacionais ficam na cidade.

Falando em Funai... Com as evoluções culturais da língua já não era época de ter seu nome alterado para Fundação Nacional do Indígena?



Temporada de Balões

Foi montada uma força tarefa entre Bombeiros, a Secretaria de Segurança, o Disk-denúncia e as brigadas de incêndios dos Aeroportos do Rio, com ênfase em 24 e 29 de junho, respectivamente dias de São João e São Padro. A expectativa é maior para esta sexta-feira, por conta da proximidade com o final de semana. Apesar do movimento não ter sido excepcional no início da temporada, dia de Santo Antônio (13/06 – uma segunda feira) o aumento dos casos, de lá para cá, está colocando as autoridades em alerta.

Nos primeiros dias desse mês, foram apreendidos 90 balões pela Polícia Ambiental. Uma fábrica chegou a ser desmontada. Mesmo sendo um crime ambiental inafiançável, não conseguem coibir as ações dos grupos de baloeiros. Além de riscos à aviação, ainda os incêndios em perímetro urbano e em áreas verdes. O Disk denúncia já tem um protocolo pronto para receber esse tipo de aviso através do número 2253-1177. Nos últimos 5 anos, foram 800 ligações para alertar a respeito de balões no céu.

Quadrilha do Bem

A mais antiga, a do Sampaio, saltou das festas juninas para as páginas do livro "A Dona do Encantado", que será lançado na próxima sexta. Dizem que ninguém é insubstituível, mas alguns ícones são exceções e não deixam seguidores: Carmem Miranda, Chacrinha, Dercy Gonçalves, Pelé e ela, Carmem Perrota, que por mais de 60 anos manteve viva a chama da cultura junina no Rio. Ninguém melhor do que o herdeiro para traçar essas linhas. Trata-se do locutor da Mangueira, Márcio Perrota, que conta a história da Rainha do Folclore e Grande Dama da Cultura Popular tendo como cenário um delicioso subúrbio habitado por personagens fascinantes e exemplos de superação. A obra também traz um interessante estudo sobre o folclore junino mantendo acesos os registros dessa tradição popular. O lançamento acontece na Rua Henrique Dias, nº 95, Rocha.



Dia do refugiado multiplicado em uma semana

O Dia Mundial será marcado por uma série de eventos durante toda a semana aqui no Rio de Janeiro com atividades no Palácio da Cidade, no Centro Administrativo da Prefeitura, no Museu de Arte do Rio e no Parque Madureira.



Periferias no Rock in Rio mas em Lisboa

A realidade das periferias brasileiras tomou conta da Cidade do Rock in Rio, mas em Lisboa. O português David Carrera, entre os mais seguidos nas plataformas digitais, recebeu o funkeiro carioca Kevin O Chris. Espécie de adido do funk carioca em terras lusitanas, Carrera já promoveu feats com Ludmilla e Nego do Borel.





Diversidade na mesma partitura

Unir a música clássica e a eletrônica. Parece incompatível? Mas deu liga. Pelo menos na parceria que colocou de um lado o violino de Amom da Família Lima. De outro, o Dj Meme, considerado o maior de House Music no Brasil. A junção pode ser ouvida de graça entre os dias 24 e 26 no Destrave Arte Bar - Avenida Cidade de Lima, 86, térreo 2 - Santo Cristo, Rio de Janeiro.



Rio rouba a cena em Festival mineiro

Com 20 representantes, a maioria documentários, o Rio de Janeiro é destaque na 17ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto, entre 22 e 27 de junho. Trata-se do único festival brasileiro que trata o audiovisual como patrimônio focado em três eixos temático: preservação, história e educação. Entre as produções fluminenses: “Antígona 442 a.C. – de Maurício Farias “Atravessa a Vida” - de João Jardim “Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas” - de Pâmela Peregrino, “e “Carta para Glauber” - de Gregory Baltz.





Direito de Imagem

Conhecido como o advogado das celebridades, Sylvio Guerra prepara o livro ‘Direito de Imagem na Internet’ que mostra como conviver com as novas regras e códigos impostos pela Era da Sociedade da Informática.



***

SALADA VERDE