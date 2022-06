Família Gil reunida em reality show - foto de divulgação Amazon Prime

Família Gil reunida em reality showfoto de divulgação Amazon Prime

Publicado 20/06/2022 12:00 | Atualizado 20/06/2022 12:01

Se o amor é como um grão..

Morre, nasce, trigo...

Vive, morre, pão.

Esse trecho da letra de “Drão” resume bem o clima do novo reality show. Certamente um dos compositores mais antenado com a questão socioambiental, Gilberto Gil comemora a chegada dos 80 anos com esse programa em família. E fica nítida sua consciência repassada para os descendentes, entre eles as herdeiras Bela Gil - que tornou-se uma das principais referências em alimentação natural e Preta Gil - a cada dia mais engajada na luta contra gordofobia, racismo e homofobia.

Natureza como cenário



Claro que, em se tratando de Gil, o ambiente para o programa não não poderia ser diferente. A natureza serve de cenário para o registro da convivência familiar, captada ainda em período de isolamento, com cerca de 20 integrantes confinados em uma casa em Araras, na Região Serrana do Rio.

E justamente esse clima serrano combina harmoniosamente com a pegada de várias de suas letras socioambientais, como: Refazenda, Lamento Sertanejo, Nos Barracos da Cidade, Esotérico

Tempo Rei e Sítio do Pica-Pau Amarelo

“A vida vai oferecendo bandejas de opções. Posso fazer desse jeito, daquele, daquele outro" - explica Gilberto Gil sobre as escolhas que fazemos.

A poesia, a política e a cultura não ficam de fora dos diálogos da família do ex-ministro do governo Lula. A rotina com filhos, netos e bisnetos foi registrada pelo diretor Andrucha Waddington e resultou em cinco episódios do “Em casa com os Gil”, que estreia nesta sexta feira na Prime Vídeo. A produção é da Conspiração Filmes.

Casos de Família

O público vai poder acompanhar os bastidores dos preparativos para a turnê mundial em comemoração aos 80 anos do cantor e compositor, assim descobrir como funciona o quebra-cabeça para a montagem do roteiro e o repertório de espetáculo. No caso, em se tratando de um artista com uma obra tão vasta o corte pode ser um problema. E dentro da dinâmica do reality show, cada integrante familiar tinha direito a escolher apenas uma canção e a opinar na montagem da ordem de apresentação.

Nesse momento, lembra um pouco o programa "Casos de Família" de Cristina Rocha do SBT. O clima esquenta nessa hora e, como nas família regidas pelo amor, as divergências acabam em risos e manifestações de carinho.

“A familiaridade... Isso ainda tem um peso muito importante para a civilização" - justifica Gilberto Gil.

Engajadas em questões sociais, Preta Gil, de 47 anos, ressalta a importância do apoio familiar.

“Agente pode saber que pode contar um com o outro, que pode desabafar, que pode chorar, que agente pode abraçar, que pode rir e que agente pode cantar”



E não faltam ensaios e cantorias ilustrando o programa. Além disso, o público pode ainda acompanhar as habilidades da filha mais talentosa com as panelas, Bela Gil, que é claro, esteve à frente da cozinha. Entre os pratos a feijoada com ingredientes naturais.



Confiante no sucesso, antes mesmo da estreia, o Prime Video já anuncia a encomenda da segunda temporada do “Viajando com os Gil”, que vai acompanhar a turnê pelo mundo afora. Esta mesma que o público viu de perto a montagem coletiva do repertório. Para Waddington, amigo do compositor há 30 anos, a série confirma a espiritualidade da família Gil.