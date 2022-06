Centro de Tradições Nordestinas de São Gonçalo - foto de divulgação prefeitura de São Gonçalo

Publicado 21/06/2022 11:49

Nem todos sabem, mas o Rio de Janeiro não possui apenas um Centro de Tradições Nordestinas. Além do mais famoso, que hoje funciona dentro do antigo Pavilhão de São Cristóvão, volta, nesta sexta feira, o de São Gonçalo. Os recursos para a reforma foram provenientes de uma ação de compensação ambiental obtida pela Secretaria de Meio Ambiente daquele município.

Com a reestruturação, a área passa a contar com reuso de água da chuva, aproveitamento de luz natural e complementação de lâmpadas de led em toda a sua extensão, além de projeto de paisagismo. O local, que conta com uma extensão de 22 mil metros quadrados, ganhou ainda uma cobertura sustentável, com estrutura de aproximadamente 900 m² em telhas e 350 m² em lona.

O espaço será reaberto com 21 quiosques com foco em gastronomia e venda de produtos regionais, além de espaço para apresentações musicais e quadrilhas.

O Centro de Tradições Nordestinas Severino fica no bairro de Neves. É uma homenagem a Severino Pereira dos Santos, que faleceu em 2017, aos 65 anos de idade. Natural do sertão de Juazeiro do Norte, no Ceará, foi o fundador da Embaixada Nordestina em São Gonçalo,

