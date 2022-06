Anita e Ze Netto: polêmica rendendo - imagens de divulgação e reprodução

Publicado 28/06/2022 11:15 | Atualizado 28/06/2022 15:59

Itaguaí foge da polêmica envolvendo cachês de Sertanejos



Em meio a escândalos e denúncias de cachês superfaturados de cantores sertanejos contratados por prefeituras, Rubem Vieira coloca as barbas de molho. É que começa nesta quinta-feira e vai até 5 de julho, os festejos, incluindo a Expo Itaguaí, como comemoração pelos 204 anos do município, com várias atrações musicais. Num editorial oficial, o prefeito ressalta: “Ao contrário de outras festas do interior que têm dado o que falar por causa dos altos gastos, esta é bancada com dinheiro de patrocinadores e venda de espaços de expositores" - justifica Rubem Vieira. Entre as atrações estão: Maiara&Maraisa, Simone&Simaria e Luan Santana. A programação completa na reportagem da colega Chiara Martelotta



Repórteres europeus relembram a polêmica Anitta X Zé Neto: CPI do Sertanejo

Em turnê pelo Velho Continente, a cantora carioca vem sendo questionada por correspondentes estrangeiros como a sua tatuagem íntima desencadeou em investigações de desvio de dinheiro público, na chamada CPI do Sertanejo. Isso após, em maio, o cantor Zé Neto ter feito um discurso criticando a "intimidade" cantora e acusando de uso da Lei Roaunet. Em meio às críticas, foi levantado que a dupla, que forma com Cristiano, receberia altos cachês pagos com dinheiro de prefeituras carentes. Não demorou e a devassa começou a se expandir para outros sertanejos, como Gusttavo Lima.

"Eu fiquei passada. Detesto esse negócio de briga entre ritmos, briga entre artistas. Para mim, a música tem que unir as pessoas não tem que desunir", disse Anitta indagada por jornalistas europeus.



Maria Gadu encerra programação de mês LGBTQIA+

O Dia Internacional do Orgulho é oficialmente celebrado em 28 de junho, mas eventos se estendem até domingo no Rio com estimativa de participação de 115 mil pessoas. Acontecem nos Arcos da Lapa, Circo Voador, Armazém Portuário, Museu do Amanhã e Lona de Madureira. Na programação: debates, feiras, shows e iluminação especial em monumentos da cidade. A cantora Maria Gadu é uma das atrações do Tribo Q Pride Festival 2022, na Zona Portuária, que segue até o fim de semana com atrações gratuitas no Palco Vera Verão, em homenagem ao personagem emblemático do ator Jorge Lafound. O Circo Voador apresenta Simone Mazzer e outros cantores até quinta-feira com renda revertida para a Casa Nem, de abrigo a população LGBTQIA+



Snoop Dogg.

O rapper americano publicou um vídeo do rei da Batata, Ademar de Barros Moreira, rendendo mais de 25 milhões de visualizações, 1,7 milhão de curtidas e mais de 30 mil comentários no Instagram.

A rede de São Pedro

O Dia de São Pedro (29/06) chega com o preço do pescado mais salgado do que o bacalhau. Considerado o padroeiro dos pescadores e o último dos três das Festas Juninas, é homenageado com uma série de comemorações no estado.

Na Colônia de Jurujuba, em Niterói tem festa e procissão marítima. A Colônia de Copacabana também comemora. Mas as festas não ficam restritas às cidades praianas. Conhecida como a "suiça" brasileira, São Pedro da Serra, no distrito de Nova Friburgo, com extensa programação se destacando no segmento turismo de inverno



Rio ganha nova empresa municipal

Criada mais uma empresa pública. A nova Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), na verdade, é uma espécie de ampliação da atual Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), que deixa de gerir apenas o Porto Maravilha. Passa a concentrar todos os contratos de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs). Incorpora ainda a Rio Securitização, criada para negociar as dívidas do contribuinte e acompanha o contrato do VLT carioca.

- Nós queremos ser o município com a maior carteira de projetos em parceria com a iniciativa privada do Brasil.” - promete o presidente da Ccpar, Gustavo Guerrante.

O projeto cria também a possibilidade de a empresa prestar serviços de consultoria para terceiros, como outros municípios.



Brasil desbanca vodka russa

Marca criada, em 2012,pelos irmãos Maurício e Marcos Kalvelage concorreu pela primeira vez na Singapore World Spirits Competition (SWSC), que analisa os rótulos mais consumidos ou produzidas na região da Ásia. A brasileira conquistou duas medalhas de bronze de uma só vez: vodka e gin.



Restrição ao Plástico

Em prática inédita, Canadá proíbe plásticos de uso único, devendo garantir outros usos subsequentes. Inicialmente vale para seis itens, entre eles: sacolas, canudos, embalagens para viagem. Perspectiva de redução inicial de 1,3 milhão de toneladas e reduzir a degradação ambiental. Bom exemplo para o Brasil seguir.



Trem Rio-Minas

Aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai começar a circular por apenas três dos oito municípios previstos no trajeto: Três Rios (RJ), Chiador (MG) e Sapucaia (RJ) até dezembro, aproveitando a alta temporada. Estimativa: 873 turistas por viagem, 20 mil por mês e 251 mil por ano. Na segunda fase o itinerário se estende para o território mineiro: Leopoldina, Recreio, Volta Grande, Além Paraíba e Cataguases.

70+



Ai que loucura! Narcisa Tamborindeguy estreia campanha emocional com relatos de histórias com rede de fast food que completa 70 anos. Na sequência, os cantores Ferrugem, Supla, o humorista Rafael Cortez, o apresentador Zeca Camargo e a ginasta artística e Rebeca Andrade.

“Convidamos artistas, personalidades, colaboradores e consumidores para contarem suas memórias e momentos inesquecíveis com a marca. Através destes relatos, iremos relembrar a trajetória”, conta Raquel Paternesi, Diretora de Marketing do Bob’s, primeira rede de franquias do Brasil iniciada em Copacabana.

SALADA VERDE

Tomate a peso de ouro

Se os preços já estão proibitivos, imagine na versão orgânica? É que sem uso de agrotóxico, ficam mais vulneráveis à pragas e doenças, elevando ainda mais o valor e reduzindo a safra. Para reverter a situação, a PESAGRO-RIO , empresa agropecuária do estado, incentiva o cultivo em estufas.



Prêmio de Sustentabilidade

A décima edição Prêmio Firjan 2022 fica com inscrições abertas até 31/08. A premiação acontece em Outubro. Entre as linhas: Água e Efluentes; Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos; Mudança do Clima e Eficiência Energética; Resíduos Sólidos; e Gestão de Impacto e Investimento Social.



Celulose

Em fase de análise ambiental, o Mato grosso do Sul pode ganhar fábrica de celulose da Arauco, em 2008, um dos maiores conglomerados industriais no mercado global com investimentos de US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 15 bilhões). Atualmente a empresa opera no Chile, Argentina e Uruguai, também com madeira, reservas florestais e bioenergia.





DE RESPONSA



Live Solidária: ONG Soviete Carioca promove Super Live ‘Julho Solidário: Juntos Contra a Fome’. Será transmitida no Canal Iaras e Pagus no Youtube e no Facebook em 1º de julho, às 20h



Filme Diferente: Um cinema em que todos são iguais, sem diferenças. Depois de Lyon, no sul da França, Niterói recebe segunda edição da mostra internacional de cinema inclusivo, entre 4 a 7 de julho. São 17 longas de 11 países.



Teatro de Comédia: A comédia "Circuncisão em Nova York" discute com humor questões sociais no Teatro Fashion Mall nesta quinta-feira. No elenco, Jalusa Barcelos, Sergio Fonta, Narjara Turetta entre outros