Simulação do Palco Mundo do Rock in Rio - imagem de divulgação Rock in Rio

Publicado 30/06/2022 09:18 | Atualizado 30/06/2022 09:37

Você já pensou em cozinhar com o palco do Rock in Rio? Ou então andar nele? Subir num elevador feito com as relíquias do emblemático festival do Rock? Ou que sua geladeira já tenha sido pisada por Justin Bieber, seus talheres manuseados por Ivete Sangalo, cozinhar numa panela mexida por Dua Lipa ou segurar num corrimão tocado por Alok?Possivelmente você nem saberá dessa procedência da matéria-prima, mas pode ter certeza, será uma possibilidade.

Início da montagem do Palco Reciclável

As estruturas do palco principal, o Mundo, começam a ser erguidas esta semana para que tudo esteja instalado na estreia, em 2 de Setembro. Terá dimensões nunca vistas nas versões anteriores do Festival, que acontece, alternadamente, desde 1985. Também, pela primeira vez, será totalmente erguido em aço reciclável.



Esta edição será do Heavy Metal

Embora esteja cada vez mais pop, uma das noites mais concorridas do Rock in Rio é a do heavy metal, gênero que abre o calendário trazendo Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura.

E se eu dizer que todos os dias serão de Metal e não somente dois e Setembro? Mas calma, não na programação, mas sim na base. Na edição deste ano, a Cidade do Rock poderá até pegar emprestado o título de Volta Redonda, no Sul Fluminense, de Cidade do Aço.



O Palco Mundo vai consumir 200 toneladas de aço reciclável. Isso equivale a 200 carros! Os 30 metros de altura é a mesma dimensão de um prédio de 10 andares. De largura, 104 metros, o equivalem a duas piscinas olímpicas.

E toda essa estrutura heavy será montada com a matéria-prima fornecida pela Gerdau, maior recicladora de sucatas metálicas da América Latina. A vantagem é do reaproveitamento infinito, ou seja, podendo ser transformado diversas vezes em outras estruturas, sem perder suas propriedades.



Palco Reciclável

A estrutura gigante terá sua cenografia totalmente reaproveitada podendo ser revertida em casas, edifícios, carros, centros hospitalares, objetos, entre outros fins. Esse reuso reduz o impacto no ambiente, poupando recursos e matéria-prima e evitando: aquecimento global, emissões de gases do efeito estufa, além da redução no consumo de energia...



O processo de reciclagem da Gerdau envolve mais de 1 milhão de pessoas desde a base de catadores e cooperativas, passando pelas indústrias, chegando ao consumidor e retornando via programas de logística reversa. Cerca de 73% do aço desta transnacional brasileira é produzido a partir da da sucata metálica. Anualmente, 11 milhões e toneladas já usadas, ganham nova vida em diversos outros produtos.