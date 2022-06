Maria Gadu e Lenine na gravação da série "Som do Rio" - Divulgação Maria Farinha Filmes

Publicado 30/06/2022 16:10 | Atualizado 30/06/2022 16:13

A intérprete de Shimbalaiê produz e conduz a série “Som do Rio”, que chega ao segundo episódio. O programa conta com a participação especial de Val Munduruku, gestora pública e ativista socioambiental em uma viagem de conhecimento e descoberta pelo Rio Tapajós ao lado de outros convidados. Maria Gadú divide a produção com Estela Renner, Marcos Nisti.





A primeira temporada conta com quatro capítulos. A cada um deles, a cantora interage com pessoas que tenham suas histórias entrelaçadas com o Tapajós. Entre elas: Thelma Assis (médica e apresentadora), Vítor di Castro (ator e influenciador digital) e Lenine (cantor e compositor). E conta ainda com a atuação de Felipe Castanhari (Youtuber), que passa informações valiosas sobre a história da região. O programa vai ao ar pelo Youtube.