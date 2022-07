Kaylane Machado buscando apoio para volta das linhas expressas de trem - foto de arquivo pessoal

Publicado 03/07/2022 21:37 | Atualizado 03/07/2022 21:40

Adolescentes de periferias do país se mobilizam na busca por adesão para campanhas sociais em prol da mobilidade urbana. Ao todo, cem jovens participaram do mutirãoapoiado pelae a. As ações de mobilização podem impactar até 200 mil pessoas.Intituladafoi a primeira da série de mobilizações a ter sua sua reivindicação acatada. Arrecadou 767 assinaturas e fez com que a concessionária de trem fluminense, a Supervia, voltasse atrás e se comprometesse em restabelecer a linha direta para Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. O serviço está interrompido desde o início da pandemia, prejudicando milhares de pessoas e quase dobrando o tempo do percurso.Graças a mobilização dos jovens, pressionada, a concessionária já marcou a data do retorno do serviço: próximo dia 25. A estudante, de 18 anos, foi uma das mobilizadoras dessa ação."Eu entendi que mesmo não sendo uma pessoa com cargo legislativo, posso criar ações que impactam o todo. A vitória daé extremamente importante para todos os trabalhadores, trabalhadoras e estudantes que perdem horas de seus dias só para chegar ao seu destino final, sem contar a superlotação”.A estimativa é de que usuários de outros ramais também pressionem a concessionária pelo retorno de expressos em outros ramais. Buscando a mesma trilha, outras nove campanhas buscam mobilização, sendo cinco do Rio de Janeiro.- Voltada a conscientizar a população e a incluir os portadores de autismo na prioridade para sentar em transportes públicos. A campanha já tem pronta uma petição para ser entregue à Secretária de Transportes do Rio de Janeiro. Para assinar: https://mobilitea.geramove.org/ - A mobilidade da maioria dos cariocas depende de linhas de ônibus que estão com circulação cada vez mais comprometida. Entre 2016 e 2021, houve uma redução de 10,1% nas frotas. E esse quadro só se agravou com a pandemia da Covid-19. Algumas linhas simplesmente desapareceram e só existem no papel. Para assinar: https://cademinhalinha.geramove.org - Levantamento aponta que um aluno que resida na Zona Norte do Rio de Janeiro e estude na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, gasta mais de R$ 400 por mês. Essa é a realidade de milhares de universitários. Além do alto custo, passam mais de 2h por dia para fazer o percurso de ida e volta. A solução apontada pela campanha para que define como “engarrafamento da mobilidade estudantil" é o direito ao Bilhete Único Intermunicipal. Para assinar: https://passelivreintermunicipal.geramove.org/ - Nem 1/3 das estações de transportes públicos do Rio possuem bicicletários. A proposta popular é para a instalação desses espaços na cidade, incluindo escolas Para assinar: https://pedalandoprofuturo.geramove.org/ - Como muitas outras, foi desativada a linhasemi-expressa, considerada essencial aos moradores, funcionários e estudantes da Ilha do Fundão. Desativado durante a pandemia, esse percurso era usado por milhares de pessoas. Sua extinção fez triplicar o tempo de trajeto, além de gerar superlotação no percurso alternativo. Para assinar: https://comoquechega.geramove.org