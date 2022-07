Banda Blitz - foto de divulgação

Banda Blitzfoto de divulgação

Publicado 07/07/2022 10:29 | Atualizado 07/07/2022 10:30

Música + sustentabilidade. A relação parece cada dia mais próxima. Dois eventos no Rio investem na ligação desses segmentos. Em Niterói, fica a cargo do pernambucano Lenini. Já a mato-grossense Vanessa da Mata, que já leva a sustentabilidade em seu sobrenome e o carioquíssimo Evandro Mesquita – com sua Banda Blitz, animam festival ambiental na Ilha Grande.



Lenine: paixão por manguezais

A intimidade de Lenini com manguezais foi a responsável por trazer o show do cantor para a agenda do I Seminário de Educação Ambiental, que acontece em Niterói entre 11 e 13 de julho. A identificação do artista com este bioma vem desde a infância em Recife. Desde 2014 ele apoia o Projeto Uçá. Suas raízes foram literalmente fincadas quando convidado para plantar uma muda no mangue.

“Achei que poderia dividir o tipo de exposição que a música me dá com essas iniciativas e aprender com eles”, explica o cantor e padrinho do Uçá.



Ilha Grande: música ambiental

Bandas Blitz, Sereno e a cantora Vanessa da Mata são as atrações convidadas do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande. A 19ª edição acontece entre sexta-feira e domingo na Vila do Abraão. Cada participante pôde inscrever até três composições sendo duas com a temática ambiental. As letras devem destacar as belezas naturais da Baía da Ilha Grande. O formato presencial retorna depois de dois anos de isolamento por conta da pandemia de Covid-19.