garotos observando treinos - reprodução de divulgação

garotos observando treinosreprodução de divulgação

Publicado 08/07/2022 20:21 | Atualizado 08/07/2022 22:04

* Cícero, um avô humilde que deixou o Nordeste para viver o sonho do neto, de 11 anos. Ele construiu e alugou escadas para que outros familiares pudessem assistir aos treinos de seus filhos por cima do muro do Centro de Treinamento no Rio de Janeiro em Xerém, na Baixada Fluminense.

O futebol é praticamente uma das únicas formas entendidas como de ascensão social para as classes mais baixas. É um sonho familiar dos parentes em torno da esperança no futuro do jovem atleta.



* Pedro Henrique, de nove anos deseja ser jogador de futebol para dar uma vida melhor ao pai, que o criou sozinho em uma comunidade pobre do Rio.



*Lucas, veio do interior de Sergipe e, mesmo sem condições, atravessou o país para participar de peneiras



Seleção vira reality show

Essa peneira é altamente fina com pouquíssimas oportunidades concretas. Conta-se nos dedos os que conseguem se transformar em craques. A maioria, nem passa nas seleções dos clubes ou estão fora do campo de visão dos olheiros, profissionais que intermediam novos talentos com os clubes.

E entre os que conseguem ingressar na profissão pouquíssimos ganham a projeção máxima como sonham numa espécie de “conto de fadas masculino" inspirados em Neymar, Pelé, Zico, Ronaldo… Isso porque ainda é um processo sexista: somente para o sexo masculino, já que a modalidade feminina não possui a mesma ascensão.

Mesmo entre os "privilegiados" que conseguem entrar e atuar neste segmento, recebem, em geral, salários muito baixos, bem diferente dos que estão no imaginário popular num grande abismo com a realidade das grandes estrelas.



Escada dos Sonhos



Estreia o reality show produzido pela Play Plus, que é a plataforma de streaming da Record TV. O "Escada dos Sonhos" acompanha sagas de jovens e familiares tendo como cenário o Centro de Treinamento de Xerém.

São seleções de histórias de vidas que enxergam no futebol a única oportunidade de mudar não somente suas realidades, mas a de toda a família.



“Este lançamento destaca os altos e baixos da carreira de jogador de futebol e como as escadas do CT de Xerém, que dão nome ao documentário, sustentam os sonhos de jovens e de suas famílias em busca de uma oportunidade para melhorar de vida”, explica Josmar Bueno Jr., diretor de conteúdo de OTT.