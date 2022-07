Pneus abandonados pelas ruas de Manaus - foto de divulgação Abrerpi

Pneus abandonados pelas ruas de Manausfoto de divulgação Abrerpi

Publicado 08/07/2022 10:17

Pneus no ambiente podem demorar até 600 anos para se decomporem. Situação crítica em Manaus leva a promoção de um mutirão de recolhimento. Embora menos grave, o problema acontece no Rio de Janeiro, onde também são encontramos esses objetos abandonados em alguns pontos da região metropolitana.

Nova viagens para os pneus fora de uso

No entanto, os largados no Amazonas vão fazer uma viagem a mais. É um percurso derradeiro, por sinal, bem longo. Vão circular mais 4 mil quilômetros, porém de forma diferente. Desta vez, não em rodagem, mas de carona em contêineres.

Eles foram recolhidos e vão para reciclagem no Paraná. A justificativa do setor para essa viagem reversa tão longa é de que, em Manaus, não há demanda suficiente por substrato de borracha que justifique a instalação de uma recicladora na região.



Amazonas em estado crítico

A situação é tão complicada na capital do Amazonas que saem do perímetro urbano e ultrapassam a fronteira com a floresta. Esta ação faz parte do programa “Brasil Rodando Limpo”, uma iniciativa da Associação Brasileira de Empresas de Reciclagem de Pneus Inservíveis.



De acordo com o presidente da Abrerpi, Joel Custódio, a situação de Manaus é emblemática, com pilhas de pneus velhos acumulados em canteiros no meio de avenidas e em cemitérios clandestinos abertos na floresta.

“Eu estive lá recentemente e pude ver e registrar em vídeo a situação alarmante de descarte inadequado na natureza que, infelizmente, se repete em várias outras cidades do Brasil. É preciso união de todos os envolvidos - consumidores, lojistas, fabricantes, importadores, poder público e as recicladoras”, afirmou o presidente da entidade que representa 14 recicladoras presentes em 20 estados do Brasil.

A Lei Nacional 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, atribui responsabilidade conjunta entre todos os integrantes do ciclo de utilização de cada produto. Ou seja: fabricantes, comerciantes, consumidores e o poder público.

São quatro os principais destinos da reciclagem: combustível alternativo nos fornos das cimenteiras. Para dar origem a outros artefatos, como: tapetes para automóveis, pisos industriais, gramas sintéticas e quadras poliesportivas. Pode ainda ser misturado ao asfalto, reduzindo o uso de petróleo. Tem ainda o caminho da laminação. Neste item, serve de matéria-prima ou complemento nas fabricações de calçados, móveis, dutos.

Rio de Janeiro

No estado do Rio, a Associação Brasileira de Empresas de Reciclagem de Pneus Inservíveis (Abrerpi) coletou mais de 7,5 toneladas, somente em 2021, em 55 pontos de coleta fixos ou nas ações itinerantes, como a realizada no município de Queimados.