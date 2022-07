Xuxa vegana - foto de divulçgação

Publicado 12/07/2022 12:40 | Atualizado 12/07/2022 12:41

Cada vez mais próxima da temática ambiental, Xuxa vai estrelar série filmada na Floresta Amazônica. Uma das exigências foi a inclusão da filosofia do veganismo no conteúdo, tema que tem abraçado. Ao mesmo tempo em que lança para o público infantil o livro “Mimi – A vaquinha que não queria virar comida” provoca os adultos: ‘Veganos têm ereções mais fortes e fazem sexo melhor’ - declaração da apresentadora que apimentou a Web.



Sem contrato com emissoras de TV, passa de Rainha dos Baixinhos para Rainha do streaming. Ela desenvolve ao mesmo tempo projetos na Disney+, Amazon Prime e dois na Globoplay.



Dupla ambiental com Angélica

As louras que dividiram o público infantil no passado, hoje se unem em prol da mensagem sustentável, temática da série Taran. O projeto inicial iria reunir as três ícones. No entanto, por causa de restrições no contrato com o SBT, Eliana não vai participar. A atuação de Angélica foi possível por conta de ter sido dispensada recentemente da Globo após 24 anos de contrato fixo e exclusivo.



Por conta deste projeto da Disney+, as duas embarcam semana que vem para o Acre onde serão feitas as captações externas. As cenas de estúdio serão divididas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

A série, de oito episódios, terá a defesa da natureza e o veganismo como temáticas. A mãe de Sasha (na vida real) terá como filha (na trama) uma adolescente de 14 anos. Será fruto de uma gravidez após se envolver com um integrante de uma tribo durante uma expedição de estudos sustentáveis.

O roteiro é de Anna Lee. A direção é de Marco Dutra e Juliana Rojas.



Xuxa Drag

Ainda sem prazo para estrear pela Amazon Prime, outra atuação de Xuxa é no comando do reality show Caravana das Drags ao lado de Íkaro Kadoshi.

Inspirado no filme “Priscila – a Rainha do Nordeste”, as apresentadoras percorrem as locações em um ônibus extravagante com paradas no Rio de Janeiro, Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA).

A competição poderá ser acompanhada em nove episódios que mostram a disputa de 10 artistas, avaliadas por um corpo de jurados.



Documentário

Produzido pela equipe do programa “Conversa com Bial”, o documentário também não tem data prevista ser disponibilizado no Globoplay. Já foram feitas gravações em diversas locações, entre elas na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do sul, onde nasceu. Também previsto no roteiro, a volta da apresentadora ao bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, onde passou a infância e a adolescência até ser descoberta como modelo.

Provando a liberdade impressa na obra, a produção vai entrar em pontos sensíveis e sempre evitados pela apresentadora. Um deles foi o reencontro com a ex-empresária Marlene Mattos, com quem rompeu a parceria há 20 anos. Xuxa ainda se reuniu com Marcelo Ribeiro. Ele era o garoto que contracenou com a então modelo no polêmico filme Amor, Estranho Amor, em 1982, proibido até hoje pela Rainha dos Baixinhos através de sucessivos apelos judiciais. O roteiro é de Camila Appel e direção de Cassia Dian e Pedro Bial.



Rainha - o filme

Ainda na Globoplay, a biografia da artista de forma dramatizada. A produção ainda não terminou de escalar o elenco de apoio, nem de quem que vai encarnar a apresentadora nas fases: criança, adolescente e jovem. São oito episódios. Trata-se de uma criação de Daniela de Carlo em coprodução com Moon Lodge Pictures. Ainda no roteiro, Patricia Corso. Na diretora-geral, Clara Peltier. A estreia de Rainha está prevista para 2024.