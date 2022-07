novela Pantanal - foto de divulgação

Publicado 14/07/2022 16:38 | Atualizado 14/07/2022 17:21

SALADA VERDE

Salve o Pantanal

O remake da novela feito pela Rede Globo tem um enforque ainda mais carregado em relação aos impactos ambientais do que o original da TV Manchete. Isso por um motivo óbvio. Infelizmente o processo de degradação é muito mais intenso hoje do que há 22 anos. Aproveitando essa pauta, a cantora e atriz Gabi Amaral lança pela Universal Music, “Nosso Amor” - um hino-protesto em defesa do Pantanal. A letra de Carlos Rennó e Apolo Nove alerta sobre a devastação no segundo maior bioma do país define a cantora

"A música é bem oportuna, já que a novela de sucesso na tv chama a atenção para as belezas naturais do Pantanal que estão ameaçadas pelas mãos do homem”, comenta a atriz engajada com a causa ambiental.



O Bem Viver de Dira Paes e Bela Gil

A atriz que interpreta a Filó – na segunda versão de Pantanal, Dira Paes e a gourmet Bela Gil estão à frente de um novo movimento nascido no Rio de Janeiro para convocar a paz, a união, o amor e a conexão com a natureza. Trata-se do IRIS – Um Olhar Ancestral para o Futuro que promoverá um festival no Parque Lage entre 12 e 14 de Agosto para fortalecer a cultura do Bem Viver. Em breve, falaremos mais sobre essa proposta.

Mudanças Climáticas no Brasil e na Europa

Inegáveis efeitos da mudança climática! Onda de calor nunca vista na Europa leva 80% de Portugal ao risco máximo de incêndio. A temperatura chegando a 47 graus. Já na Itália, a alteração do clima causa inflação. Risoto, molho de tomate e azeite devem subir 50%. Aqui no Brasil, temos a intensificação das tempestades que foram devastadoras em Petrópolis - na Região Serrana do Rio e regiões metropolitanas do Nordeste, como: Maceió, Recife e Natal. Ainda como efeito, pesquisadores brasileiros alertam que as floradas de Ipês também podem ser afetadas pelo aquecimento global.



Rio: ambiental ao quadrado

Pelo segundo ano consecutivo o Ministério do Meio Ambiente certifica a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj). O selo tem por finalidade estimular órgãos públicos na implementação de práticas de sustentabilidade analisados.

“Isso só reforça a necessidade de prosseguir com o trabalho feito no intuito de expandir cada vez mais e prosseguir incentivando ações que repercutem positivamente para o meio ambiente e que por consequência impactam no nosso futuro” - comemora Gabriel Lopes, presidente da Fundação Ceperj.



Riquezas da Amazônia

Açaí, tucumã e buriti são os insumos da Amazônia que mais apareceram em estudos científicos divulgados entre 2017 a 2021. Essa conclusão está na publicação Bioeconomia Amazônica. O levantamento foi coordenado pela World-Transforming Technologies (WTT) com a participação da Agência Bori. Foram mapeados 1.070 artigos. Já em relação as áreas, as mais pesquisadas foram: plantas, ciências ambientais, tecnologia de alimentos, ecologia, bioquímica e biologia molecular.



Papa irrita agronegócio no Brasil

Os empresários do agronegócio brasileiro não gostaram nada do conselho do Papa Francisco aos jovens para comerem menos carne como forma de ajudar a salvar o meio ambiente. O setor que já vive uma queda-de-braço com o movimento veganista teme o impacto negativo da declaração do sumo pontífice.

"Há uma necessidade urgente de reduzir o consumo não só de combustíveis fósseis, mas também de tantas coisas supérfluas. Também em certas áreas do mundo seria apropriado consumir menos carne: isso também pode ajudar a salvar o meio ambiente" - disse o Papa.



Recicladora do Rock a Música Francesa

Não é somente Dia de Rock, bebê. Mas também da música francesa. A maior recicladora da América Latina e responsável pelo Palco Mundo do Rock in Rio, a multinacional brasileira Gerdau marca presença também na 2ª edição da Bienal de Arquitetura e Paisagem de Versalhes, na França. Está presente na mostra "Terre! Land in Sight". Trata-se da instalação “Stand Up for the Seas!” desenhada pela arquiteta mexicana Rozana Montiel Estudio que promove a conscientização sobre o impacto global da poluição dos mares. A estrutura foi construída com aproximadamente 2.6 toneladas de aço reciclado da Gerdau.



DE RESPONSA



Bombeiros: mais trotes do que incêndio em vegetação

Os bombeiros do Rio fecharam o primeiro semestre atuando em 4.304 focos em vegetação, sendo 127 em áreas protegidas. Números que devem subir substancialmente por conta do aumento da prática criminosa de soltura de balões entre junho e setembro. Falando em crime, o relatório da instituição mostra outro dado assustador. Das ligações recebidas pelo 193 - número de emergência, 18% foram de trotes. Um total e 27.291 brincadeiras de mau gosto.

- As chamadas indevidas geram custos desnecessários para a corporação e colocam em risco a vida de quem realmente precisa de ajuda. Só ligue 193 em caso de emergência - ressaltou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



Estatuto da Criança e adolescente completa 32 anos impactado pela Covid

Considerado um marco nos direitos humanos no Brasil, o ECA completa 32 anos totalmente perdido em relação as análises dos reais impactos da pandemia da Covid-19 no segmento. Ao completar 3 décadas, o percentual fora das escolas tinha caído de 20% para 4,2%. Nesse tempo, o trabalho infantil deixou de ser uma realidade para 5,7 milhões de crianças e adolescentes. Vale ressaltar que todos esses índices positivos foram antes do isolamento, dados que devem ter alterado negativamente nesses dois anos de pandemia.



De cobre ao alumínio

Até o fim do mês a Rioluz deverá ter substituído oito mil quilômetros de cabos de cobre por alumínio na Linha Vermelha para evitar os constantes roubos na via. No primeiro semestre a concessionária enviou suas equipes de emergência 290 para reparos de furtos. Essa modalidade de crime, na verdade, é um efeito colateral da política de combate da companhia. É que desde o início do ano, por segurança, as caixas de fio passaram a ser concretadas no chão. Impossibilitados de acesso aos cabos subterrâneos, migraram para as fiações aéreas.



PAPEL PICADO



Menos de 1 ano após o lançamento do primeiro veículo pesado elétrico, as concessionárias de caminhões e ônibus da Volkswagen já estão 100% preparadas para abastecimento por eletricidade.

***

A brasileira Aretha Duarta, primeira negra da América Latina a chegar no topo do Monte Everest embarca para um novo desafio. Patrocinada pela lubrificante Moove, tenta alcançar o cume do Vulcão Sajama. Conhecido como Nevado é o monte mais alto da Bolívia como parte da Cordilheira dos Andes, com 6.542 metros de altitude.

***

Depois de Paris, Roma, Londres e São Paulo, a exposição Amazônia, de Sebastião Salgado, chega ao Museu do Amanhã, no Rio. Por seis meses ficarão expostas 194 imagens exuberantes clicadas durante expedições do fotógrafo entre 2013 e 2019

***

Pioneira no setor rodoviário, a Viação Ouro e Prata implementa o Selo Passagem Neutra. O passageiro pode optar pela compensação ambiental pagando uma taxa extra de R$ 1,60.

***

Com direção de Rafael Luis Azevedo, o filme Mimo: O Milagre de Milagres conta a história de jogador de futebol talentoso do Ceará que perdeu uma perna aos 23 anos após sua moto ser atingida por um carro quando voltava da final de um torneio no município de Milagres.