Fábio Lago interpretando Curupira na série Cidades Invisíveis - foto de divulgação Netflix

Fábio Lago interpretando Curupira na série Cidades Invisíveisfoto de divulgação Netflix

Publicado 15/07/2022 17:05 | Atualizado 15/07/2022 17:05

O audiovisual pode ser um forte aliado da preservação da natureza e por isso, uma programação especial foi montada para marcar o Dia Nacional de Proteção às Florestas. A data foi escolhida por coincidir com o Dia do Curupira, figura do nosso folclore que se apresenta com a cabeça em chamas – como as nossas matas vitimadas pelas queimadas e anda, com os pés voltados para trás – como estão regredindo nossas políticas de proteção e fiscalização ambiental.



Cidade Invisível

O personagem de Fábio Lago, o Curupira é retirado do nosso folclore e retratado em "Cidade Invisível", um dos grandes sucessos da Netflix. A empresa de streaming acaba de anunciar a gravação da segunda temporada da série tendo o Rio de Janeiro como cenário.

A trama mostra a investigação de um fiscal ambiental, interpretado por Marco Pigossi, sobre a morte de sua mulher. Nos capítulos, seu caminho vai interagindo com os mitos do nosso folclore.



Domingo de Defesa

Para ajudar no processo de reflexão, o Dia Nacional de Proteção às Florestas vai receber uma programação especial na grade nacional do canal NatGeo, um espaço destacado no streaming da Disney+ e um podcast especial veiculado pelas principais tocadoras de áudio. Entre as estrelas convocadas para esse 17 de julho, Greta Thumberg e os atores Leonardo de Caprio e Will Smith.

Greta - A produção da National Geographic traz a saga da jovem sueca que percorre o mundo lutando contra as mudanças climáticas e a defesa da preservação ambiental. O documentário Greta Thunberg: O Futuro É Hoje é dirigido por Jordan Hill.



Leonardo DiCaprio - Já o o premiado ator e mensageiro da Paz da ONU, estrela “Seremos História?” em que convida o público a refletir sobre como a sociedade pode prevenir o desaparecimento das espécies em perigo no planeta. O conteúdo denuncia a piora na crise ambiental que está causando danos irreversíveis, desestabilizando o equilíbrio do clima e acelerando a extinção. Entre os entrevistados por DiCaprio estão: o ex-presidentes dos EUA, Barack Obama e Bill Clinton, além do Papa Francisco, além de pesquisadores e cientistas de renome no mundo inteiro.



Bem-vindos à Terra - Apresentada pelo ator Will Smith, esta produção leva o telespectador a viajar por cantos inimagináveis e mágicos do planeta, mostrando que ainda há muito a ser descoberto. Trata-se de uma produção feita para a plataforma de streaming Disney+.



Impacto - A série apresentada pela renomada atriz Gal Gadot acompanha a história de seis mulheres na luta pela preservação ambiental. Do Brasil ao Porto Rico, o público pode mergulhar nessa aventura e entender melhor questões que ameaçam nosso meio ambiente e o que podemos fazer para ajudá-lo.



Brasil Selvagem - Para entender a importância de preservar a natureza do nosso país, nada melhor que conhecê-la. A série-documentário produzida pelaNational Geographic explora o Pantanal, os biomas e o litoral brasileiro, além de apresentar as maravilhas da biodiversidade de nossa nação.



Nat Geo



Para marcar a programação especial deste domingo, o sétimo e último episódio do Nat Geo Podcast, apresentado por André Carvallhal. O capítulo foca no processo de regeneração e os caminhos para a preservação e renovação das florestas e biomas.

A produção faz parte da campanha "O Que Você Faz Importa", que busca conscientizar sobre a importância de uma ação coletiva para o planeta. Todos os episódios podem ser ouvidos no site da Rádio Disney, no Youtube, Spotify e Apple Music.