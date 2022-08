por do sol em Ipanema - foto de divulgação Embratur

O pôr do sol do Rio de Janeiro é tão deslumbrante que é o único lugar do planeta em que as pessoas costumam aplaudi-lo de pé, durante os belos fins de tarde cariocas. O ritual, que começou no final dos anos 60, em Ipanema, acaba de ser referendado por uma pesquisa mundial. A cidade foi eleita como o melhor destino para assistir o descansar do astro rei.

Os dados foram extraídos das recomendações deixadas por turistas nacionais e estrangeiros, narrando suas experiências pelo mundo.

O secretário estadual de Turismo do Rio, Sávio Neves ressalta que são tantas as belas paisagens em uma mesma região, que os aplausos contemplativos foram se expandindo das praias para outros cartões postais.

“O Rio, por sua própria geografia privilegiada, proporciona os melhores ângulos para assistir o pôr do sol, em todas as estações do ano. Seja da beira da praia, de cima do Costão, na Pedra do Arpoador, do alto de edifícios... do Cristo Redentor, do Morro do Pão de Açúcar, da mureta da Urca, da Roda Panorâmica... uau!!!! Sempre seguido por palmas arrebatadoras, de espectadores emocionados, cariocas e visitantes de todo o mundo’.



Surgimento dos aplausos

Não se sabe ao certo se foi em 1968 ou 1969 que surgiu esse "culto" ao fim das tardes mais deslumbrantes. Diz a lenda que em um belo dia, uma voz ecoou entre os banhistas sugerindo a saudação. Rapidamente aderiram aos aplausos, todos os banhistas que estavam no quarteirão, entre as ruas Farme de Amoedo e a então Montenegro, rebatizada de Vinicius de Moraes. Algumas pessoas atribuem essa pioneira voz de comando ao jornalista Carlos Leonam.



A homenagem, mantida até hoje, começou no entorno do emblemático Posto 9, considerado um oásis de liberdade e diversidade em plena conservadora ditadura militar. Ali frequentavam hippies, a turma da Tropicália, remanescentes da Bossa Nova, migrados da vizinha Copacabana, além de Tom Jobim e Vinicius de Moraes que compuseram o clássico “Garota de Ipanema”, observando a então adolescente Helô Pinheiro a caminho do mar.



Pesquisa:

Mais de 7 em cada 10 turistas associam férias ao pôr do sol, segundo a pesquisa do site Booking.com. Para 91%, uma linda paisagem natural é fator decisivo na escolha do destino. Ainda de acordo com dados da plataforma de reservas de hospedagens, quatro entre os 10 melhores destinos do mundo para ver o pôr do sol estão no Brasil, sendo o entardecer da Cidade Maravilhosa o campeão.

Ainda entre os outros destinos nacionais, estão: Jericoacoara - CE (4º lugar), Búzios - RJ (6º) e Salvador -Ba (8º).

Paisagens Imperdíveis



Outra plataforma digital que convive com o fascínio que o Rio de Janeiro exerce nos turistas é a Passagens Imperdíveis, como revela a fundadora, Patrícia Guedes,

"Além de ser um destino charmoso e com muitas atrações culturais e gastronômicas, tem uma das belezas naturais mais impressionantes do mundo. Desde 2013, figura sempre entre os 5 destinos nacionais mais procurados pelos usuários do Passagens Imperdíveis. O Arpoador, a Mureta da Urca, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Pão de Açúcar e a Praia de Ipanema são alguns dos lugares mais incríveis para apreciar o espetáculo na natureza".