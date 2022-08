Dia dos Solteiros - foto de divulgação Uber

Dia dos Solteirosfoto de divulgação Uber

Publicado 15/08/2022 17:54 | Atualizado 15/08/2022 20:03

O Dia dos Solteiros é uma tentativa de inclusão dos que não possuem parceiros. E chega ao calendário no momento em que as relações sociais estão sofrendo profundas mudanças, principalmente as amorosas, com surgimentos de novos formatos, regras e atém mesmo flexibilizando a quantidade de pessoas num mesmo relacionamento. Isso sem falar nas que optam por namorarem consigo mesma.

Ainda tímida, mas com tendência de crescimento nos próximos anos, a data já movimenta as redes sociais. São muitos memes, brincadeiras e indiretas. Várias empresas criando ações específicas para essa semana, assim como a expectativa do comércio no fortalecimento no consumo. Por que não dar um presente para você?



Melhor viajar sozinho do que mal acompanhado



“Não deixe de ser feliz por não ter companhia!” – com esse propósito surgiu em 2015 a Single Trips. Muitos casais planejam passeios a longo prazo e acabam frustrados pelo fim repentino de um relacionamento e sem saber o que fazer com as reservas, muitas vezes já pagas em dupla e sem direito a cancelamentos ou ressarcimentos.

Foi justamente o que aconteceu com Renata Guedes, que se viu sem companhia para viajar após dar fim a uma longa relação. Ao pesquisar em grupos de viagens, ela percebeu que não estava sozinha nesse tipo de situação e criou a sua agência. E assim, criou sua empresa.

“Nosso foco está nos que queiram viajar e estejam em busca de uma companhia para compartilhar esses momentos”, relata.



O principal facilitador oferecido é o fato de colocar os viajantes em quartos duplos, tendo em vista que as maiores despesas, são geradas pela hospedagem. Pode quase dobrar para quem ocupa um quarto sozinho. Embora a solução pareça desconfortável para alguns, a empresária garante que encontrou uma forma de passar por cima dessa dificuldade.

“As pessoas preenchem um formulário de compatibilidade com várias perguntas e, então, as duplas são formadas de acordo com os perfis. Temos quase 100% de satisfação”, pelo menos é o que garante Renata.



Mulheres: maioria em agência para Solteiros

Mesmo disponibilizando os seus serviços para todos, a fundadora da Single Trips percebeu que o número de mulheres que buscam esse tipo de solução é muito maior se comparado aos homens. “Pelo menos 95% do público são mulheres. Homens também podem ir, porém, em quarto single porque não dá para garantir que haverá outro homem para dividir o quarto com ele”, detalha.



Uber investe em novos solteiros

Antenado, o aplicativo de transporte lança campanha baseada na usabilidade do seu serviço “Flash” para o envio de objetos. Constatou ser muito solicitado por casais separados para devolver pertences após o fim do relacionamento sem o desgaste do reencontro. Ou seja, é uma nova modalidade para quem busca fazer uma limpa em casa de relacionamentos passados.



A arquiteta Mirella Prado sofreu quando terminou um relacionamento com João Paulo, que conheceu pela internet. O casal de São Luís (MA) teve que se separar após ele ir estudar em outra cidade. Com o término, a jovem pediu para que o ex-parceiro devolvesse uma blusa que tinha esquecido com ele.



“Meu ex insistiu muito para me entregar pessoalmente, mas eu fiquei com medo de cair em tentação e me magoar ainda mais. Então optei por pedir um Uber Flash para pegar minha blusa de volta”, explica Mirella.

Ela não foi a única a ter recorrido ao serviço para evitar o reencontro indesejado com um ex. A estudante de comunicação Bianca Marques, de São Paulo (SP), fala até hoje com Gustavo, um ex-companheiro que se tornou amigo, mas na época do término, os dois optaram pela modalidade para devolver os itens um do outro.

“Quando o namoro acabou estávamos naquele momento de não querer muito contato. Mandei de volta algumas roupas dele e presentes que ele me deu. Foi muito prático e seguro”, relata Bianca.

O serviço é considerado ágil e seguro. "Além da facilidade de solicitar esse tipo de viagem, os usuários também conseguem acompanhar o trajeto pelo app e compartilhar a rota com quem eles desejarem, facilitando ainda mais a entrega" explica Atalija Lima - Gerente de Comunicação da Uber.



Ônibus: opção de companhia

Plataforma digital de passagens rodoviárias, operando com 21 destinos, a Wemobi, aproveita o ensejo para justificar as vantagens do solteiro viajar de ônibus ao invés de sozinho de carro: economia, segurança e a possibilidade de companhia no percurso. Para incentivar, promove um roteiro de sugestões para viagens solo: Barretos (SP) - com a Festa do Peão, Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG) e Balneário Camboriú (SC) são as sugestões para este mês.



Um brinde a nós

Quem disse que vinho e espumante não podem ser uma boa companhia? Brincar a só pode ser melhor do que mal acompanhado. Cada vez é mais comum pessoas comprarem bebidas para consumirem sozinhas em chamadas de vídeo com os amigos ou em postagens em feeds e stories.

"O vinho não é uma bebida e, sim um estilo de vida. E a companhia de uma taça, muitas vezes, é o que a gente precisa para dar um respiro, um relax, um momento de paz. Mas é preciso equilibrio, sabedoria e sensatez para beber com amigos, familiares e, claro sozinho. Não recomendo abrir uma garrafa quando está chateado ou triste, mas sugiro sempre abri-la para comemorar o dia, a vida, o amor" - é o que aconselha Eli Pereira - jornalista e empreendedora da marca Ler e Vinho (@LereVinhos).

Já para a sommelière do Clube de Bebidas Wine, Thamirys Schneider, o Dia dos Solteiros merece um brinde. “ O foco é aproveitar a data de maneira descontraída. Bora escolher o seu para celebrar o amor próprio", provoca.

Casamento bígamo do Tinder com IFood e Cinemark

Aproveitando a ocasião, o popular aplicativo de Encontros, Tinder, promove campanhas "casadinhas" com duas outras empresas. Com o Cinemark promove a "Semana dos Solteiros" na ação "Compre 1, Leve 2" para os perfis do app que derem match com a rede cinematográfica.



Já com o iFood, quer provar que estar solteiro é tão incrível como namorar. Por isso lançaram a “Confeitaria Tinder”, um restaurante virtual temporário que fica em atividade somente até esta sexta-feira. A promoção vale para quem comprar bolos da marca Bentô Cakes anexando frases divertidas com o significado da expressão “levar um bolo”. As encomendas virão acompanhadas por um voucher gratuito com um mês de utilização do Tinder Gold.

Aplicativos eufóricos

É para os que estão solteiros não por opção e mantém a esperança de sair desta condição, os aplicativos de namoro podem ser uma esperança. Usando a tecnologia como aliada e vindo de uma explosão de uso em resposta ao isolamento da Covid-19, multiplicaram as bases de inscritos e suas usabilidades. Também registraram migrações dos modelos grátis parra os planos pagos com serviços mais completos.

Tem para todos os gostos, perfis, condições sexuais e até para quem quiser se manter solteiro, mas não dispensa uma companhia virtual ou presencial de forma esporádica, sem o compromisso de um relacionamento. O cardápio é vasto. Vai desde os mais genéricos - para todos os perfis - até os mais específicos, voltados para segmentos e nichos, como: LGBTQIA+, Sugar Dad, 50+, Trocas de Casais, Trisal (casais formados por três pessoas), de Traição, Namoros com Vizinhos, Namoros Distantes, Sexo com Compromisso, Casual, Encontros entre Evangélicos, Namoros entre Teens...

Além do Tinder, entre os mais usados aqui no Brasil, estão: Grindr, Scruff, Bumble, Par Perfeito, Happn, Be2, C.Date, Passion e OnlyHirts...