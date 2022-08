Família Schurmann - foto de divulgação

Família Schurmannfoto de divulgação

Publicado 14/08/2022 11:34 | Atualizado 14/08/2022 11:52

Para marcar o Dia de Combate a Poluição, 14 de agosto, a coluna conversa com a Família Schurmann, a primeira brasileira a dar a volta ao mundo em um veleiro, em defesa do ambiente marinho. Sua aventura é acompanhada em capítulos de série exibida pelo programa Fantástico da Rede Globo, multiplicando assim seus conceitos entre a sociedade. O grupo faz a expedição Voz dos Oceanos. Direto de Maine, nos Estados Unidos, a nossa coluna começa conversando com a matriarca, Heloisa Schurmann.

“Para combater a poluição que invade e sufoca nosso Planeta Água já impactamos moradores, trabalhadores e turistas da icônica Times Square. Projetamos a nossa missão na fachada do prédio da Nasdaq. Debatemos com representantes de projetos, alunos e professores do respeitado MIT, entre outras ações dessa nossa iniciativa, uma missão do Brasil para o mundo”.



Acompanhe a expedição

Zarparam de Balneário Camboriú (SC), no dia 29 de agosto de 2021. Deverão seguir até novembro de 2023, quando está programado o encerramento da jornada em Nova Zelândia, completando o roteiro com paradas em 65 destinos nacionais e internacionais com o trabalho de conscientização.

“Os oceanos não têm fronteiras e a poluição sabe disso. Desde o final dos anos 90 testemunhamos a crescente invasão de resíduos em lugares remotos, desertos, difíceis de acessar e nada turísticos. Até 2040, estima-se que os mares devem receber entre 23 e 37 milhões de toneladas de plásticos por ano, ou seja, essa é uma questão urgente!”



Foi em abril deste ano que a expedição alcançou sua etapa internacional, passando pelas Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas, antes de chegar nos Estados Unidos, onde se encontram no momento para uma jornada de cinco meses pela Costa Leste com passagens por Miami, Fort Lauderdale, Nova York, Boston, Maine, Newport e Rhode Island, entre outros destinos da rota.

Depois, a tripulação completa o roteiro pelo Caribe, México, Panamá e navegará pelo Oceano Pacífico Sul até a Polinésia e terminando na Nova Zelândia.



Plástico: veneno dos Oceanos

A iniciativa também conta com a Plastic Soup Foundation entre seus apoiadores internacionais já que, entre as agressões sofridas pelos mares, é justamente esse derivado do petróleo, o mais perigoso.

“É muito triste saber que tantos animais morrem diariamente ao ingerirem plástico, incluindo tartarugas, baleias e aves marinhas. Afinal de contas, milhões de toneladas chegam aos oceanos todos os anos. E, se não apostarmos em medidas de contenção, a situação ficará ainda mais grave, podendo triplicar esse volume até 2040. Precisamos mudar de atitude o mais rápido possível”, aponta Heloisa Schurmann.

Embora 63 países já se comprometeram em avaliar suas práticas e legislações baseados na causa Mares Limpos, ainda a muito o que se fazer e a situação é preocupante.

“Isso representa 60% da área litorânea do planeta, e estão revendo suas legislações para banir plásticos descartáveis. Mais de mil organizações se uniram por uma economia circular para o plástico. Juntos e juntas podemos reverter essa maré”, complementa.

Tripulação da família estendida

A missão da Família Schurmann envolve também cientistas, educadores, ambientalistas, empreendedores, executivos de grandes empresas, influenciadores, formadores de opinião, ONGs, gestores públicos e sociedade civil com propostas para reverter o cenário de destruição dos mares e envolvendo ações de empreendedorismo e educação.

Na prática, o projeto atua em três pilares. O primeiro - para fomentar empreendedores e startups com proposta de encontrar soluções para diminuir ou eliminar o uso do plástico no âmbito industrial. O segundo - o científico, é liderado pela Universidade de São Paulo (USP) e investiga os diferentes níveis de impacto que os oceanos estão sofrendo. O terceiro - a educação, atua junto a professores e estudantes, estimulando a Cultura Oceânica na grade curricular.

“Voz dos Oceanos vai além da nossa família. Esse é um movimento coletivo em prol dos nossos oceanos, nosso planeta e nossa vida. Todos podem ser essa voz. E assim como os oceanos, nosso movimento também não tem fronteiras. É uma iniciativa do Brasil para o mundo”, destaca David Schurmann.

Exemplo vem de casa: veleiro sustentável

Ancorado, no momento em quem nos concede a entrevista, em Maine (Estados Unidos), o veleiro Kat possui seis cabines, duas salas, uma cozinha e três banheiros. Entre os diferenciais da embarcação estão a quilha retrátil hidráulica e todas as soluções sustentáveis: 100% de energia limpa (eólica, hídrica e solar), geradores de baixo consumo, tratamentos de esgoto e de água com ultravioleta.

Todo o lixo produzido é separado e compactado numa central de reciclagem. O barco possui ainda uma composteira para tratamento de lixo orgânico e um coletor dedicado ao depósito de medicamentos vencidos ou em desuso.



Linha do tempo dos Schurmann

Em 1984, após dez anos de planejamento e preparativos, Vilfredo e Heloisa partiram de Santa Catarina, com os filhos Wilhelm, David e Pierre - na época, aos 7, 10 e 15 anos, - com o objetivo de realizar um sonho: dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro.

Em sua primeira grande aventura, os Schurmann passaram dez anos no mar e, ao retornarem, passaram a ser conhecidos como a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. De lá para cá, foram, até o momento, três voltas pelo globo- 10 Anos no Mar (1984 - 1994), Magalhães Global Adventure com a filha Kat Schurmann a bordo (1997 - 2000) e Expedição Oriente (2014 - 2016) - além de milhas e milhas de navegações pela costa brasileira e mares do mundo.



Com um currículo de três voltas pela Terra nos últimos 38 anos, a Família Schurmann constatou de perto que os oceanos sofrem mudanças severas, já que estão cada vez mais poluídos.

“Tudo isso impacta não apenas a vida marinha, mas atinge as populações de modo geral. O tema é tão urgente que a ONU definiu o período de 2021 a 2030 como a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Acreditamos que por meio de uma grande corrente mundial do bem conseguiremos mudar juntos o cenário”, ressalta David Schurmann, CEO da Voz dos Oceanos.



Dos mares para a tela do Fantástico

A missão pode ser acompanhada pelas redes sociais oficiais (@vozdosoceanos), de parceiros e apoiadores. Assim como aconteceu nas últimas grandes aventuras da Família Schurmann, a nova expedição também é destaque do Fantástico, além de marcar presença em outras atrações da TV Globo e da mídia espontânea.



“Mas acreditamos na grande onda da transformação, que envolve mudanças no comportamento e consumo, na indústria, na gestão de resíduos... e ainda na Educação, na Ciência e na Inovação capazes de fazer da nossa sociedade mais ativa e eficaz no combate da poluição. Para isso, convido cada um dos leitores da coluna Luiz André Ferreira no Jornal O Dia: seja você também a voz dos oceanos!” – finaliza Heloisa Schurmann.

Sugestões, pautas e interação com a Coluna: