SBT entra no ambiente do metaversofoto arquivo de divulgação

Publicado 11/08/2022 20:30 | Atualizado 11/08/2022 22:28

SALADA VERDE

Dia da Sobrecarga da Terra

Duas notícias boas que ajudam a aliviar o fardo que submetemos ao nosso planeta. A Mercedes-Benz Brasil entra na era dos veículos elétricos através de cem modelos de ônibus que serão entregues ainda este ano. → Já a hamburgueria brasiliense, “O Concorrente” dá o bom exemplo com a redução de 70% do plástico (que leva 400 anos para se decompor), um dos maiores vilões do meio ambiente, assim como a emissão de CO2. O Dia de Sobrecarga da Terra foi criado para alertar sobre o esgotamento e comprometimento dos recursos naturais pela humanidade, que ultrapassam a biocapacidade do planeta de regeneração.

***

Dia da Amazônia: comprometimento de candidatos

Uma série de atividades culturais para conectar o Brasil em prol da causa e transformar num marco histórico, o Dia da Amazônia (5 de setembro). Mais de 150 instituições já engajadas. O objetivo é conscientizar de que a defesa da floresta precisa ser uma prioridade nas nossas decisões políticas deste ano. O evento acontece faltando cerca de um mês para o primeiro turno e pode pressionar candidatos a se comprometerem com a causa. Só não pode o eleitor esquecer de cobrar e fiscalizar as falsas promessas.

***

Ponte Aérea Rio-Pará

Os dois estados unidos em prol da Amazônia, através de intercâmbio entre a UFRJ e as universidades estadual e federal do Pará. O pontapé inicial foi no 10º Fórum Panamazônico (Fospa) que inclui o Brasil e mais oito países. “O objetivo é estabelecer uma rede de tecnologia social e integrar os saberes populares amazônicos ao conhecimento científico produzido pelas universidades”, explica Sidney Lianza, professor aposentado da UFRJ.

Entre 29 de agosto e dois de setembro, o Festival do Conhecimento da UFRJ será promovido o painel sobre o Direito da Natureza: “Faremos um Pós-Fospa, com cinco mesas sobre Amazônia, com convidados brasileiros e internacionais para debater e construir propostas e projetos’ explica Ivana Bentes, Pró-reitora de Extensão da UFRJ, setor que organiza o Festival do Conhecimento



***

O Canto da Onça

Cantores unidos pela preservação das onças pintadas com recursos destinados para o instituto de proteção NEX. Baseados em felinos originais, foi criada uma coleção de NFT’s, sistema chamado de "token não fungível”, ou seja, imagens que não podem ser copiadas. Podem ser usadas apenas por quem comprar seus direitos. Entre os integrantes, a cantora Manola, que lançou o single “Sexta-Feira” com clip gravado em Nova York.

“Como brasileira, cada espécie que impedimos de se extinguir é uma grande vitória, e eu sou muito grata ao instituto NEX pelo trabalho lindo e valioso que eles fazem! Está sendo uma grande honra representar a onça Amanaci!”

***

SBT: agora é hora de alegria no metaveso

Falando em venda de imagens digitais, o SBT amplia sua coleção de NFT’s como a porta de entrada no ambiente metaverso da emissora de Sílvio Santos, que completa 41 anos. São 280 itens leiloados virtualmente entre imagens de objetos, fotos e dois avatares. “O SBT foi a primeira emissora de televisão brasileira a entrar no mercado dos NFTs. O leilão, agora no metaverso, só reforça a nossa aposta numa tendência global. É de fato uma revolução cultural”, ressalta Carolina Scheinberg, gerente de novos negócios do SBT.

***

É primavera, te amo!!!

No mês da chegada da estação das flores, Campo Grande recebe congresso de arborização urbana. Influenciou na escolha, o comprometimento com a arborização. Por lá, a fauna local – representada pelas capivaras, araras, quatis, tucanos e diversas outras espécies – pode ser facilmente avistada pelos moradores urbanos e visitantes. Também se transformou num destino popular de observação de pássaros. Assim como o Rio de Janeiro e Niterói, a capital mato-grossense também está entre as 138 cidades mundiais que figuram na lista Tree Cities of the World, da ONU que reúne municípios mais comprometidos com a manutenção de vegetação em áreas urbanas.

***

Trilha Rio-Minas

O carioca sempre foi muito engajado com a prática de trilhas. Também não é para menos. Trata-se de uma cidade que reúne os renomados caminhos da Pedra da Gávea, Morro Dois Irmãos, Morro da Urca, Pedra Bonita entre outras. Isso sem falar das trilhas das Florestas da Tijuca e da Pedra Branca, as maiores urbanas do mundo. Não a toa, atletas daqui desembarcando em Minas Gerais para competição La Mision Brasil. Cada inscrição na famosa prova de montanha será revertida no plantio de uma árvore. “Nós acreditamos no esporte como caminho para um mundo melhor,”, declara Luigi Scianni Romano, sócio-fundador da Alphaz Concept.

A Alphaz Concept é uma incorporadora brasileira que executa projetos assinados de arquitetura com responsabilidade ecológica e visam fomentar atletas a trilharem e se aventurarem.





DE RESPONSA

Rocinha vira série

Encerrada a seleção de elenco, entra em fase de produção a nova temporada da série “Blackout facções em guerra”. Retrata o cotidiano da Rocinha, a maior favela da América Latina trazendo na trama os eternos problemas: tráfico, racismo, falta de oportunidade e educação e o descaso do poder público. O diretor Felipe Alves, de 30 anos, nascido na comunidade deixa escapar um spoiler e revela para nossa coluna que já existem quatro outros projetos que também precisarão de escolha de elenco. Pode ser uma oportunidade para atores à procura de trabalho. Porém, acerca destes projetos, nada pode ser contado em detalhes, pois ainda são confidenciais. Assim que possível, nossa coluna antecipa.

***

Planalto vira mar

Trata-se do "Na Praia Festival que acontece em Brasília até 11 de setembro com pegada socioambiental em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Brazlândia. Os resíduos são encaminhados para compostagem ou reciclagem. Além do reconhecimento musical como referência na Capital Federal, o evento já possui o reconhecimento como maior evento lixo zero do mundo, condecorado no Encontro Internacional Juventude, em Cascais, Portugal.

***

Não tirem o sofá da sala!

De responsabilidade socioambiental, o Projeto Sofá visa recuperar, higienizar e doar mobiliários para ONGs e pessoas necessitadas ou renda revertida. Assim, aumentam a vida útil, evitando que vá parar no lixo e impactando o ambiente. A iniciativa da marca moveleira John Richard já atendeu a sete instituições sociais e impactou mais de 470 pessoas, dando novo destino a 113 peças. “ Entendemos que o sofá é mais que um item que preenche a casa pelo seu tamanho e funcionalidades. Ele é capaz de transformar lares e espaços vazios em lugares aconchegantes, além de um ninho para quem precisa”, destaca Pamela Paz, CEO das empresas.

***

Tudo tem seu preço

Depois das notificação da Amazon, Dafiti, Decathlon, Mercado Livre, Renner, Reserva

e Shopee por publicações de produtos em rede social sem notificação de preços, agora, o Procon Carioca volta sua fiscalização para o Facebook e o Instagram. Foi dado um prazo para que as empresas de Mark Zuckerberg forneçam dados sobre: quantos consumidores foram impactados por essas propagandas virtuais e quantos entraram nesses links patrocinados nos últimos três meses. Resta saber se essas mídias sociais americanas vão atender ao órgão carioca.

***



CURTINHAS



Seis Alunos da Escola Firjan SESI Petrópolis estão na etapa final da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Parabéns Ana Júlia Carvalho, João Pedro Abreu, Ana Clara Ferreira, Yasmin Almeida do Carmo, Maria Luana Gióia Ferreira e Ana Luíza Motta que vão disputar medalhas nos dias 20 e 21 de agosto, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.

***

Associação Brasileira de Acesso à Cannabis Medicinal do Rio conseguiu liminar da Justiça Federal. Torna-se a segunda do Rio e sexta do país a ter a chancela jurídica para cultivar a planta da maconha para fins medicinais.



***

Na próxima terça-feira, a Transpetro realizará uma simulação de vazamento de diesel causado por tentativa de furto em dutos. Esse problema aumenta a cada dia. Além do prejuízo, são altos os índices de explosão. O treinamento acontece na comunidade Jardim Nair, na Zona Leste de São Paulo.