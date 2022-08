Dona Florinda: ontem e hoje - fotos de divulgação

Dona Florinda: ontem e hojefotos de divulgação

Publicado 09/08/2022 15:51

Dona Florinda ressuscita a série Chaves para falar sobre ecologia. A intérprete que, curiosamente tem o mesmo nome da personagem, a Florinda Meza, participa do Educa Fest - que engloba educação, meio ambiente, tecnologia e entretenimento. O tema da edição é Gaia, a mãe Terra.

Dentro do evento será realizado o “Festival da Boa Vizinhança” e ninguém melhor do que a Dona Florinda que conviveu com os demais personagens emblemáticos na Vila do Chaves. Não vão faltar pelos fãs, referências aos bordões eternizados por ela, como: “Você não gostaria de tomar uma xícara de café?” e “Não se misture com essa gentalha”.

O encontro acontece em novembro com edições no Rio de Janeiro e São Paulo envolvendo várias atividades, como: exibições dos melhores momentos da série, concurso de fantasias, musicais e o encontro com os dubladores oficiais, que irão conversar com os convidados. Aqui no Brasil, a versão da voz de Dona Florinda foi feita pela dubladora dubladora Marta Volpiani.

Florinda Meza é viúva de Roberto Gómez Bolaños, criador do personagem Chaves com quem viveu de 1977 até seu falecimento em 2014.

Atualmente, viúva e morando sozinha, continua a se dedicar a uma enorme variedade de projetos culturais, viajando o mundo para direcionar eventos e dar entrevistas sobre a emblemática série que ganhou fãs no Brasil através das exibições no SBT.