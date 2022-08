Atriz e bióloga Thaiane Macie em mutirão de limpeza na Ilha do Governador - foto de divulgação

Publicado 12/08/2022 17:28 | Atualizado 12/08/2022 19:54

Um dos maiores problemas ambientais tem sua data de conscientização garantida no calendário deste fim de semana: 14 de agosto é marcado como o Dia de Combate à poluição. Existem vários tipos, alguns mais sentidos, outros menos perceptíveis. Entre eles: do solo, atmosférica, hídrica, radioativa, sonora, visual entre outras.

A poluição está presentes no cotidiano e não mais restrita aos grandes centros, se alastrando por todo o país. Contrastando com a inércia do poder público, no Rio de Janeiro, movimentos da sociedade civil arregaçam as mangas promovendo trabalhos voluntários como forma de minimizar o problema.



Atriz cria mutirão e chama atenção da Unesco

Um dos movimentos de destaque é o promovido pela Organização Social Novo Mundo que já contabiliza a retirada de 130 toneladas de detritos desde 2020. A iniciativa foi da família de Maciel e começou em plena pandemia da Covid-19. Na coordenação está atriz Thaiane Maciel, conhecida pela atuação na novela Malhação, da Rede Globo, é também Engenheira Ambiental e Consultora do Movimento +Água do Pacto Global da ONU no Brasil.

“Começamos por conta do incômodo do meu irmão com o acúmulo de resíduos irregulares na Ilha do Governador, na região norte do Rio de Janeiro, onde fomos criados. Ele sempre reclamava da quantidade nas praias daquela localidade até que resolveu, por conta própria, sair limpando. A partir disso, eu e outros familiares nos juntamos a essa corrente, tendo como foco estratégico pontos que são carentes de programas permanentes de educação socioambiental e climática” - explica a atriz e engenheira em entrevista para a nossa coluna.

Reconhecimento da Unesco

O grupo familiar se estendeu para 1.500 voluntários cadastrados. Sua atuação chamou atenção da Organização Internacional Unesco Green Citizens.

“Estamos entre os 100 projetos do mundo inteiro selecionados pela plataforma verde da Unesco em tão pouco tempo de criação da agenda dos mutirões. É uma honra receber o reconhecimento de uma instituição tão impactante e respeitada como a Unesco. E sem dúvida esperamos que traga mais visibilidade para a nossa iniciativa” - comemora Thaiane Maciel.

Já foram realizados mais de 250 mutirões em cerca de 80 pontos do Rio de Janeiro, entre eles a Baía de Guanabara, o Lago Rodrigo de Freitas, a Pedra da Gávea, o Parque Madureira, o Calçadão de Campo Grande e a Praia da Urca.





Agenda para o Dia de Combate à Poluição

Neste fim de semana, que coincide com a data do combate, o grupo finca território na Praia da Bica, na Ilha do Governador, uma das mais comprometidas da Baia de Guanabara. A agenda segue com programação definida para os próximos fins de semana, aportando nas Praias de Icaraí, Leme, Pontal, Flamengo e na comunidade do Rio das Pedras.

"Os endereços selecionados são lugares públicos estratégicos com grande visibilidade mas que carecem de programas permanentes de educação socioambiental. Há diferentes formas de exercemos a nossa cidadania a favor do meio ambiente. A começar pela escolha dos nossos governantes, que devem apresentar projetos viáveis” -conclama a engenheira ambiental" - explica Thaiane.

Ela também observa a recuperação do ecossistema de peixes e caranguejos nativos do manguezal do Tubiacanga, localizado na Baía de Guanabara, proporcionada pelo trabalho dos voluntários.

Como participar



Os interessados nas próximas ações devem preencher um formulário no





Material recolhido revertido em biogás

Depois de coletados, os resíduos são pesados antes de serem encaminhados. Os comuns, são enviados para o Centro de Tratamento (CTR-Rio) e transformados em biogás ou em chorume aplicados no tratamento de água. Ambos os procedimentos são os utilizados pela indústria. Já o material potencialmente reciclável é destinado para 26 cooperativas de catadores credenciadas pela Comlurb, ajudando a incrementar a economia circular do lixo. O único critério exigido para se candidatar é a proatividade. Após se inscrevem pela internet, os voluntários aprendem sobre coleta seletiva, decomposição de materiais e o impacto da poluição nos problemas crônicos do Rio de Janeiro, entre eles as enchentes. A partir daí, recebem materiais de proteção e de coleta, para só então iniciarem as atividades.Os interessados nas próximas ações devem preencher um formulário no www.canalnovomundo.com.br Depois de coletados, os resíduos são pesados antes de serem encaminhados. Os comuns, são enviados para o Centro de Tratamento (CTR-Rio) e transformados em biogás ou em chorume aplicados no tratamento de água. Ambos os procedimentos são os utilizados pela indústria. Já o material potencialmente reciclável é destinado para 26 cooperativas de catadores credenciadas pela Comlurb, ajudando a incrementar a economia circular do lixo.