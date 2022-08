prédio da sede da Petrobras no Rio de Janeiro - foto de divulgação

Publicado 18/08/2022 12:22 | Atualizado 18/08/2022 12:29

A Petrobrás deve fechar o ano com um total de R$ 280 milhões destinados para este fim. Isso a torna campeã no ranking das maiores doadora do país. Na sequência da estatal vem o banco público BNDES com destino de R$ 66 milhões. Já no setor privado, os destaques são: a rede de chocolates Cacau Show com R$ 20 milhões e o Grupo Heineken com R$ 15 milhões.

Este ano foram movimentados no país um total de R$ 500 milhões feitos por 124 empresas e pessoas físicas, segundo aponta o Monitor das Doações que contabiliza os recursos superiores a R$ 3 mil e que são divulgados publicamente. Ou seja, registra apenas um recorte e não representa todos os tipos de doações feitas no país, que estima-se seja em quantidade e valores muito maiores.



A maior filantropa

A maior doadora como pessoa física é a empresária Lia Maria Aguiar de Góis, de 84 anos. Conhecida como uma grande filantropa brasileira, ela é filha adotiva do falecido banqueiro Amador Aguiar. Ainda segundo o Wikipédia, é detentora de 1,8% das ações do Bradesco e 17% da holding Bradespar.

Em 2018, sua fortuna foi estimada em U$ 1,58 bilhão. Segundo o Monitor, Lia Maria Aguiar destinou cerca de R$ 40 milhões.

Empresas são as maiores doadoras

Ao contrário do que se pensa, esse tipo de solidariedade computada pelo Monitor é feita basicamente por empresas. Estas buscam associar sua marca a uma imagem positiva no âmbito da responsabilidade empresarial socioambiental, a RSE.

"As empresas estão cada vez mais preocupadas em dar transparência às doações realizadas, tornando-as públicas. O mesmo ainda não acontece com os doadores individuais, e por isso eles representam apenas 15% do que o Monitor somou até agora. Nós esperamos que cada vez mais as pessoas e famílias que realizam grandes doações falem sobre elas e inspirem ainda mais pessoas a doar", comenta João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos - ABCR.



Covid provoca recorde histórico de doações emergenciais

Os dados do último Monitor especial da Covid-19 apontaram a movimentação de R$ 7 bilhões, um recorde absoluto na história recente de doações para emergências no país. Trata-se de outro projeto criado pela ABCR para acompanhar o movimento de solidariedade que surgiu com a pandemia.



Monitor das doações

O Monitor é uma iniciativa da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), com o apoio da plataforma do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas , o GIFE.

O espaço reúne dados que poderão ser utilizados para pesquisas e estudos no país, proporcionando uma oportunidade a filantropos, pesquisadores e profissionais do terceiro setor acompanharem os números em tempo real.



Prêmio de Jornalismo de Solidariedade

Abertas inscrições para a primeira edição da premiação para reportagens sobre a cultura de doação no Brasil em duas categorias: profissionais e estudantes de comunicação ou recém-formados.

Vale nos formatos texto, áudio, vídeo ou fotografias publicadas até 5 de dezembro de 2022.

O concurso do Instituto MOL de Jornalismo para a Sociedade tem por objetivo reconhecer o trabalho que contribuam para fortalecer a cultura da doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil, destacando a importância dos temas para o exercício da cidadania.

“Queremos expandir o olhar dos comunicadores e incentivar a cobertura da imprensa para afinidade de pautas sobre cultura de doação que merecem destaque”, comenta Vanessa Henriques, gerente executiva do Instituto MOL, que foi criado em 2020 para promover a cultura de doação no Brasil.