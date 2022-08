Cinema abre sessão para cachorros - foto de divulgação

Cinema abre sessão para cachorrosfoto de divulgação

Publicado 24/08/2022 18:09

Bom pra cachorro!

O Brasil é um dos países que mais avança no mercado voltado para animais domésticos, sendo um dos segmentos econômicos que mais cresce. Segundo a pesquisa Radar Pet 2021, realizada pela Comissão de Animais de Companhia (Comac), o número de cães e gatos em lares no país teve um aumento de 30% no período de quarentena. Sendo que 23% dos pets foram para famílias e casas que, até então, não contavam com nenhum animal.

Cada vez mais instituições tradicionais aderem ao movimento pet friendly. No Rio de Janeiro, após a decreto do prefeito Eduardo Paes autorizando os acessos de cães e gatos nos supermercados, as redes adaptam seus espaços para recebê-los com segurança.



Cinecão

Já a rede Cinesystem aposta no espectador animal. Estreia nas salas do Rio, a sessão CinePets para plateia mista de humanos e caninos. A cadeia, presente em dez estados, possui espaços nos Shoppings Recreio, Américas, Sulacap, Ilha Plaza, Itaboraí.



A fase experimental aconteceu em 2019. E apesar da pandemia da Covid-19, as primeiras experiências já contabilizam quatro mil ingressos. Agora, foi estendido para 14 das 26 salas do grupo. Buscando identificação, os títulos terão sempre uma relação com os animais. Os últimos exibidos foram ‘O Lendário Cão Guerreiro’ e 'DC - Liga dos Super Pets'.

“O foco da Cinesystem sempre foi oferecer entretenimento e boas experiências, com lembranças inesquecíveis, para toda a família. E o CinePets nada mais é do que isso: entretenimento familiar, seja qual for a sua configuração de família”, comenta Sherlon Adley, Diretor Comercial e de Marketing da Exibidora.

Adaptação

Os cinemas foram adequados para abrigar os cachorros com conforto. Para que a experiência dos tutores e seus pupilos seja a mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a regulagem necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem que os humanos percam a qualidade do filme.

Existem também algumas regras para quem for participar. A primeira delas é que as poltronas são reservadas para os humanos. Os animais podem ficar no colo ou no chão. Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os bichos precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira. Ração e petiscos, assim como água - em recipientes adequados - são permitidos.

Por fim, a dica é passear com o cachorro antes da exibição, para que depois ele aproveite o tempo na sala para descansar, e, se necessário, sair ao longo da exibição para que o pet possa fazer as necessidades.